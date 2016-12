O P12 abre oficialmente sua temporada de verão hoje com shows do Jorge Ben Jor, Nego do Borel, Thiago Matheus e Ney Alves, o irmão do jogador Daniel Alves, que está trazendo para Floripa um verdadeiro time de amigos e jogadores de futebol. Depois dessa festa, serão mais 12 dias de shows, todos os dias, até 8 de janeiro. Grandes nomes da cena eletrônica como Kolombo, Lost Frequencies, Robin Schulz, Vintage Culture, Jamie Jones, Elekfantz, Jonas Blue - que toca no Reveillon, somados aos shows Natiruts, Buchecha, Jorge e Matheus, darão a cara ao verão do maior e melhor Parador de Praias do Brasil.



Tem coisa duvidosa também na programação, mas essas vamos deixar para as outras colunas.

Procura-se um violão

Cantor e compositor florianopolitano Carvalinho, aquele parecido com o Milton Nascimento, está desolado. Esqueceu seu violão Marquez, preto, com formato de guitarra, dentro de um táxi no sábado à noite. Até agora o instrumento não apareceu. Na verdade, dificilmente vai dar o ar da graça, porque violão e mulher, quando são esquecidos, caem no mundo.

Sem câmeras

O motorista do táxi que pegou na Praça XV o cantor Carvalhinho com o seu violão que foi esquecido e nunca devolvido, não foi identificado pelas quatro câmeras de vigilância da praça que estão estragadas, nem pelas da Avenida Paulo Fontes, que não filmam os números das placas, dificultando assim a sua identificação.

Existem duas possibilidades: o motorista ser de outra praça ou município, ou um outro passageiro ter levado, passando-se por dono, situação já bem mais remota.

Parou o trânsito

Um grupo de cinco mulheres, turistas argentinas, bonitas e esbeltas, parou o centro de Floripa no último sábado. É que mulher bonita em Floripa não para mais o trânsito, mas sim porque uma delas resolveu fazer o passeio de biquíni, mostrando o corpão. De biquíni, boazuda, sem camiseta e no Centro. A velharada foi a loucura.

Natal em família

Final de ano a cidade reserva algumas surpresas: a volta para as festas de Natal e Ano-Novo com a família que ficou das meninas da nossa época que saíram, é uma delas. Maioria casou e foi morar fora. Outras foram sozinhas e continuam sozinhas. Digo sem maridos. Trabalham, ganham bem e moram nas melhores cidades do mundo. Em dezembro voltam a Floripa para o reencontro com a família, amigas e amigos da época. Natal em família. Quem tiver sorte consegue encontrá-las.

No ponto

Se o verão fosse todo assim, com o sol de domingo e de ontem, e com essa quantidade de pessoas de bom astral, podendo ir e vir, sair e chegar, seria algo extraordinário. Já pararam para prestar atenção nos dois últimos dias em Floripa? Como se costumava dizer, "se melhorar estraga".

Vai começar a festa!

A Posh Club dá sequência às comemorações de 10 anos com a festa assinada pelo club Jimmy'z, de Monte Carlo, hoje. No comando das pick-ups ninguém menos que o DJ internacional Carmine Sorrentino, residente do badalado club europeu.

