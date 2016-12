O Grupo Amauri, que já foi um dos mais fortes da cidade, foi condenado ao pagamento de uma dívida que hoje chega a R$ 15 milhões. O caso começou em 1998, quando foi ajuizada ação de indenização para cobrança de 40% do valor da empresa Santa Clara Sistema de Televisão (permissionária de exploração do sinal de TV a cabo em Santa Catarina). Na época, os ex-donos da Santa Clara tinham a permissão do governo federal para explorar a TV a cabo em cinco cidades do Estado. Hoje, essa mesma empresa tem quase que a totalidade da concessão em SC. O advogado Rodrigo Tzelikis, que atua no caso em favor dos ex-proprietários da Santa Clara, explica que o Grupo Amauri fez a compra em duas etapas: na primeira delas adquiriu 60% e, posteriormente, os 40% restantes. A discussão na Justiça se deu por causa desta última cota, que não teria sido paga. Em 2002, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC) julgou procedente a ação e condenou o grupo ao pagamento, decisão mantida em novos recursos, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ação transitou em julgado e o Grupo Amauri recorreu mais uma vez ao TJ, por meio de uma "ação rescisória", julgada recentemente e que manteve as decisões anteriores condenando-o ao pagamento da bolada milionária.

A terra parou

Está começando a semana que não existe. Até o próximo sábado, ninguém está em lugar nenhum. O médico não clinica; o advogado não defende; o presidente não governa; o governador descansa; o escritor guarda a pena; o pescador não mexe na rede; o agricultor não lavra a terra; o doente fica em casa; o saudável prefere parar; a repartição pública suspendeu os serviços. O colunista liga pra Deus e todo mundo e nem Deus é encontrado. Dias vazios estes. Nada acontece entre 26 e 31 de dezembro. Você já ouviu dizer que uma revolução começou neste período? Que um campeonato de futebol foi decidido? Que o prefeito inaugurou uma obra?

Encostamo-nos na espreguiçadeira e vemos o sol nascer e se pôr, como se nada tivesse acontecendo, mesmo porque nada está acontecendo mesmo. Tudo lembra aquela música do Raul Seixas: "O dia em que a terra parou".

A noite do Rei

Roberto Carlos foi mais rei do que nunca no seu especial de fim de ano na Globo, exibido sexta-feira, talvez o de maior audiência da emissora a ter como parâmetro a repercussão imediata nas redes sociais. O rei recebeu convidados da elite da MPB como, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jennifer Lopes, Marisa Monte e Zeca Pagodinho, que deram tudo de si. Só que com todos Roberto esteve acima, deixando-os como coadjuvantes. Repertório ajudou. Chegou a cantar, depois de muitos anos, Quero que Vá |Tudo pro Inferno, talvez o seu maior sucesso, excluída de seus shows por causa da palavra inferno. RC está se livrando dos seus fantasmas. Mas vamos combinar: o Brasil tem dois reis: Pelé e Roberto Carlos. Os dois eternos.

Toques:

Poxa

Leitor Marco Antônio Zanfra pede licença, já concedida, para fazer uma correçãozinha: "A música 'Poxa' não é de Wando, mas de Gílson de Souza, autor provavelmente de um único sucesso". Cacau errou também ao identificar a linda loira que abriu a coluna de ontem na real é a Joice Soares e não Nathalia Poiatt. Imperdoável porque Joice é frequentadora assídua desta coluna.

Em Floripa

Derico, saxofonista da banda do Jô, está no Costão do Santinho com a mulher. Não sabe o que vai ser com eles e nem com o apresentador depois do dia 25 de janeiro, quando termina o contrato de todos os músicos com a emissora. Desconfia que Jô Soares não vai parar.



Sinais dos tempos

Fernanda Bornhausen e Renato Sá alugaram o apê de Jurerê e a partir de hoje levam a mudança numa Brasília amarela para a praia da Ferrugem, onde vão passar o verão com os filhos, dividido casa com as irmãs e o irmão do ex-craque, tudo gente boa como eles.

