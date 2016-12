Reputa-se a John Adams, o segundo dos presidentes norte-americanos, a frase "os fatos são coisas teimosas", a qual se aplica aos números da segurança pública em nosso Estado: os 10 primeiros meses de 2016 foram de alta em assassinatos, furtos e roubos, não obstante o número de prisões e apreensões também terem sido altos.



Sugere-se que, em 2017, os policiais se aproximem de verdade dos cidadãos, apresentando-se pessoalmente e procurando estabelecer relacionamento baseado na cooperação e na confiança, recebendo informações úteis e oportunos para sua importante atividade.

Sentindo-se parte da solução, as pessoas de bem seriam motivadas a cooperar, multiplicando por dezenas de milhares "os olhos e os ouvidos" da polícia.

Recuperação

É surpreendente a recuperação da saúde do nosso amigo Padre Ney Brasil Pereira. Segundo o capelão do Imperial Hospital de Caridade, Padre Pedro José Koehler, aos poucos, os órgãos vitais do Padre Ney voltaram a funcionar, desativando-se os equipamentos que tinham sido acionados, no estágio inicial, que era grave, extremamente preocupante. Estamos todos esperançosos que ele retorne ao nosso convívio. Terá sido um dos mais belos presentes de Natal.

Combinação perfeita

A morte do cantor George Michael, aos 53 anos de idade, em casa, domingo à noite, Dia de Natal, em Londres, pegou o mundo de surpresa, tal qual as mortes de Michael Jackson, Prince e David Bowie. Nem os amigos esperavam.

Coincidiu o reaparecimento em cena de George Michael com minha ideia de reabrir a Dizzy e ir para o som nas sextas-feiras. Época que o Guga Kuerten virou rei em Paris. Ficamos dois anos lotando a casa antes dela abrir. A fila de espera dobrava o quarteirão. E quando abria, o fazia com dois ou três hits do disco Older. Foi, que eu conheci, a maior chegada em night clubs por aqui. A pista ia lotando na sequência. Mas antes era música de chegada, de sentar, beber o primeiro uísque e ir se contagiando com a musica, que é diferente da música de pista e da música de saída. Todo som de festa, senhores DJs, tem que ter começo, meio e fim. E sequência. Na batida certa.

Jurerê Internacional

O craque Alexandre Pato também está em Jurerê Internacional. Alugou a casa, pagando alto, do ex-jogador de vôlei Renan Dal Zotto que se mudou com a família para o Rio de Janeiro.

E o nosso Dorival Júnior, que fez mais um grande trabalho treinando o Santos, vice-campeão brasileiro, está inaugurando sua bela casa no condomínio Premium, onde moram Eduardo Costa, Sávio, Joel de Menezes Niebhues, Ademarzinho Nienkotter e, desde ontem - e até o fim do ano - o lateral da Seleção Brasileira Daniel Alves.

Safra tentadora

A variedade dos lançamentos e o avanço nas produções automobilísticas, com preços entre R$ 60 mil a $ 100 mil, neste final de ano está deixando os loucos por carros pirados. Definitivamente, acabou-se a era das carroças. E todo carro parece um carrão. As cores também mudaram bastante. Hoje tem carro roxo, vermelho, amarelo, laranja, verde-limão, rosa-choque. A ditadura do branco e do preto nos carros acabou.

Lá e cá

Vice-governador Eduardo Pinho Moreira passou o Natal em Nova York com a filha Bel e a namorada Nicole.

Deve chegar hoje para o Réveillon em família na Lagoinha do Norte e logo depois cair em campo para as tratativas políticas, decidindo se será ou não candidato ao governo.

Se tu dix!

Conhecido velhaco da praça já mandou avisar: vai deixar para cumprir todos os seus compromissos em 2018. É que 2017 está muito em cima.

