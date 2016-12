Não custa lembrar que nesta época de calor e praias lotadas, os ladrões também fazem a festa - portanto, boa e econômica dica é formar parceria com os vizinhos para que eles zelem pelo seu patrimônio na sua ausência, submetendo-se à devida contrapartida depois, quando for a sua vez de cuidar do imóvel ao lado.

Assalto

Exploração de verão. Um carro pediu R$ 40 para entregar uma pizza de Canasvieiras em Jurerê, Percurso de quatro quilômetros. Em Jurerê, um sushi já está custando R$ 100, e um potinho de salada para comer andando, R$ 50.

Ano novo

Não nos iludamos: 2017 ainda será um ano difícil para o brasileiro honesto, ético, que trabalha e paga corretamente seus impostos. A esperança é que a Lava-Jato consiga, o quanto antes, identificar, alcançar, imobilizar e prender o núcleo político responsável por tanto desvio de recursos públicos, quaisquer sejam seus partidos e ideologias.

Velho sacana

Recebi, li, gostei e divido com vocês:

- Caro Noel, vamos esclarecer alguns pedidos meus no Natal passado, pra não ter mais erros em 2017!.Quando pedi um "trampo em algum lugar do Ibama" era um trabalho ambiental, e não o Trump no lugar do Obama! Era um Tender pra todos os brasileiros e não um Temer! O meu Figueira "jogando um torneio internacional", tava pensando em uma Sul Americana ou Libertadores, e não "jogando um torneio com o Internacional". Espero realmente que tenha sido um erro de interpretação, a falta do teu remédio ou o maldito corretor ortográfico! Fica mais ligado, velho sacana.

Respeitosamente, Joãozinho.

