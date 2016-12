A ex-secretária de Segurança Pública de Santa Catarina, delegada Lúcia Maria Stefanovich, está internada na UTI do hospital Baia Sul, recuperando-se de um AVC. Dra Lúcia comandou a pasta de 1995 a 1999 no governo de Paulo Afonso Vieira. Foi a primeira mulher a ocupar este cargo no país e também pioneira na instalação da DP de proteção a mulher no Brasil. Em 1970 quando ingressou na Polícia Civil de SC a população de Rio do Sul, sua primeira comarca de trabalho, costumava fazer fila na porta da delegacia para ver como era o trabalho de uma mulher na delegacia.



Exclusivo

Em meio à controvérsia do número de turistas na cidade, uns puxando para baixo, outros puxando para cima, o Serviço Secreto do Cacau revela: Florianópolis está com mais de 1 milhão de pessoas desde a última segunda-feira, dia 26.

E às 8h de ontem, a Ilha e o Continente abrigavam 1.089.284 pessoas, sendo pelo menos 620.488 visitantes.

Cota de sacrifício

Meia-noite de quarta-feira, SC-401 e rodovia Maurício Sirotsky Sobrinho, em Jurerê, paradas desde antes de Santo Antônio de Lisboa. Uma ambulância bradando com todas as sirenes e luzes, tentando sem muito sucesso abrir caminho por entre o mar de carros parados. Aumentando a confusão, a polícia fechou a SC-402, no trevo, para os moradores não atrapalharem a balada.

Sold out

Por incrível que parece, até agora o único Réveillon sold out na Ilha de Santa Catarina é o do Le Barbaron, na praia Brava, que apostou nas atrações locais: Djs Jeco, Pinho, Du e Davi.

Alessandra Ambrósio e Guga Kuerten, os veranistas mais famosos da praia, e quero crer da cidade toda, confirmaram presença. A modelo internacional trocando o Cafe de lá Musique, de Jurerê, pelo parador ao lado de casa.

Nem papai-noel

Papai Noel estava cercado por criancinhas brasileiras, todas felizes com os presentes distribuídos pelo Bom Velhinho, quando uma delas diz:

- Papai Noel, você nunca vai se aposentar, não é?

- Não. E nem vocês!

Explicado

Leitor Paulo Gordo, de Rio do Sul, viu a nota sobre o jogador Junior Urso do Atlético Mineiro, quando Cacau se revelou surpresa pelo jogador ter revelado que ele e a família eram meus leitores assíduos, e que eu não sabia como eles teriam me conhecido, explica; "O irmão dele, Peter, jogou no Figueira e no querido Atlético de Ibirama nos anos 2000. Peter largou o futebol para acompanhar o irmão mais famoso".

Férias

Juiz Sergio Moro, talvez a maior personalidade do ano no Brasil, está de férias. Passeia e aproveita o calorão incógnito debaixo de um boné e óculos de sol, e de algum guarda-sol, na badalada praia de Balneário Camboriú.

Últimas horas

Tá terminando, aproveitem. Hoje é a última sexta-feira de 2016, e Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui vivendo este momento lindo.

Toques

Acabou

Durou apenas duas semanas o "casamento" da pantera Nani Machado com o jornalista Paulo Alceu.

Juntos

Os irmãos Vera e Paulo Brito já estão no apartamento de Jurerê Internacional, onde passam a temporada.

Magnata

Douglas Aguiar , com uma Lamborghini último tipo, preta, está na área.

Máquina ligada

Dia 2 de janeiro, em plena terça-feira, ainda com a máquina ligada do Réveillon, Anitta fará show na Fields de Floripa.

