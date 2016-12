Pelo segundo ano consecutivo, Galvão Bueno foi eleito o melhor narrador de futebol pelos jogadores ouvidos pelo Pesquisão Uol Esporte. A estrela da Rede Globo ganhou a preferência dos boleiros em 2016 com 48,3% dos votos, um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando triunfou com 27,7%.

A performance de Galvão na narração do velório dos jogadores da Chapecoense, onde, pela primeira vez chorou no ar, foi o quesito que mais pesou a seu favor.

Meu sogro

Estava bom demais. Se melhorasse, virava festa. Agente do Serviço Secreto do Cacau que assistiu ao Jogo das Estrelas nesta quinta no Maracanã, conta que o clima oscilou entre o sensacional, maravilhoso e emocionante, especialmente a homenagem à nossa Chapecoense. Tudo regido por Zico, o grande ídolo do Flamengo, com quem tive o prazer de estar no início do mês. Detalhe interessante: Renato Gaúcho, atual técnico do Grêmio, foi chamado o tempo todo de sogro pela torcida. Também pudera: a filha dele, Carol Portaluppi, é mulher para casar. Renato, meu sogro!



Finalmente

Diário Oficial da União desta quinta, página 18, publicou o despacho de n. 231 do Comandante do Exército autorizando a cessão da área destinada à implantação da Praça Forte de São Luís, na confluência da Avenida Rubens de Arruda Ramos com a Avenida Mauro Ramos e a Rua Bocaiuva, em frente ao Beiramar Shopping. Trata-se de luta desenvolvida há 40 anos, que chega, felizmente, a termo satisfatório para nossa cidade, festeja o deputado Esperidião Amin, que liderou a luta pelo espaço.

