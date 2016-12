Um grupo de amigos do jornalista e boa praça, Róger Bitencourt, se reunirá na próxima terça-feira (27) para uma homenagem especial. Com camisetas brancas, atletas amadores que costumavam treinar a disputar provas com Róger vão percorrer as ruas de Jurerê Internacional para homenageá-lo. Vão partir do já conhecido ponto de encontro, ao lado do Il Campanário, às 8h. A ideia partiu do casal de corredores e amigos de Róger, Gabrielle e Alfredo Rodriguez, com a intenção de reforçar a segurança e a cortesia no trânsito, em especial nesse período de festas, rememorando a data. No destaque, Róger puxava (como se diz na gíria das corridas) Gabrielle durante a prova de revezamento Volta à Ilha de 2015. "Ele costumava fazer isso com todos os colegas, correndo junto e estimulando para que nos superássemos sempre", relata.



Somente um

Nos bons tempos chegavam no pier de Itajaí até 28 transatlânticos por temporada de verão. Nesta temporada chegará apenas um. É que o pier não tem mais capacidade de atracamento de navios maiores. A ampliação custaria aproximadamente R$ 1 milhão. Enquanto isso, em Florianópolis não chegará nenhum navio de passageiros, embora a cidade esteja localizada numa ilha, cercada, é óbvio, por água por todos os lados. E sabe porque os transatlânticos não param por aqui? porque não tem pier, istepô.

Shopping de carros

Cinco empresários do ramo automotivo da Grande Floripa se uniram e vão inaugurar em janeiro um shopping de carros na região. Mas não vai ser apenas carro e nem qualquer carro. O Automotivo Shopping terá tudo o que a gente precisar quando o assunto for automóvel. A pessoa não só sai de carro novo, como já faz a vistoria e o seguro tudo por lá. Vai ter lavação, martelinho de ouro, troca de óleo e loja de pneus, som, película e tudo mais que puder imaginar. A aposta confirma a previsão do mercado, que deve retomar o crescimento em 2017. Assim esperamos!

Fim do Esquenta

Regina Casé terá um novo programa na Globo em 2017. A apresentadora se reuniu com a direção do canal para começar a falar sobre o projeto e uma equipe de criação trabalha em um programa que deve ir ao ar durante a semana na linha de shows de auditório. O Esquenta aos domingos já era. E isso é uma boa ou má notícia?

Além disso, com narração de Regina Casé, o documentário Fonte da Juventude acaba de ganhar um formato de série no Fantástico, da TV Globo, e estreou no dia 11 de dezembro. Cada um dos quatro episódios narrados por Regina Casé mostra os benefícios de uma dieta rica em frutas, verduras, legumes para a promoção da saúde.

