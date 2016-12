Vá preparando o seu sapato mais confortável. Isso porque nesta quinta a Safe, na Lagoa da Conceição, vai ser palco de uma festa que vai dar o que falar, e o que dançar! A Lagoa Summer Party vai confirmar a redescoberta da Lagoa como cenário próprio pra baladas de verão e apresentará duas grandes atrações. A Família Madá, grupo paulistano que mistura influências do Rap, Samba, Jazz, Soul, R&B e Funk, e o trio Shaka, prata da casa, de Floripa, que vai jogar Jimi Hendrix, Ray Charles, Notorious BIG, Gramatik, Tipper e grandes artistas brasileiros como Tim Maia, Di Melo, Roberto Carlos e Sabotagem num liquidificador sonoro com toques de Bass e uma pitada de Funk & Soul. O evento é assinado pela Hi Adventure, o Chillin Bar e a The Seach House.



Eternos craques

Já está no forno a Coleção Eternos Craques. Depois de três livros lançados, Polidoro Junior diz que chegou a hora da biografia de algumas das nossas estrelas dos gramados. E o ex-artilheiro Albeneir, o maior ídolo do Figueirense, será o primeiro.

O livro já está na reta final e o desejo do ex-jogador é que duas pessoas altamente importantes para ele, na vida profissional e pessoal, façam o prefácio: Padre Pri e Cacau.

Mecenato

Quem for realizar a contribuição do Imposto de Renda para projetos culturais da Camerata Florianópolis é bom lembrar que o prazo para efetuá-lo é nesta quinta às 16h. Ao fazer a contribuição, o mecenas recebe o valor deduzido de retorno do próprio imposto. E obtém entrada franqueada em eventos da Camerata.

Boa

Valter Gallina, presidente da Casan, anuncia para 2018 em Florianópolis investimentos de R$ 300 milhões em obras de saneamento. Concretizada a promessa, seremos campeões na área. É ver para crer.

Bate bola

Gravei nesta quarta para o De Tudo um Pouco de domingo, na TV COM, uma bela entrevista com o treinador Argel Fucks, que renovou o contrato com o Vitoria da Bahia.

Fim do sorvete

Presidente Michel Temer resolveu cancelar a licitação que previa a compra de R$ 1,7 milhão de "alimentos" para o avião presidencial. A lista previa 500 potes de sorvete alemão, 120 potes de Nutella, quatro tipos de açúcar, seis tipos de iogurte, seis de geleia, sal do Himalaia, picolés e sanduíches de mortadela. A lista já vem do tempo da ex-presidente Dilma Rousseff, que também exigia carne de rã no cardápio. Se Temer tiver bom senso, talvez deixe na lista só o pão com mortadela com Tang.

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes



Um bom livro é a melhor escolha para as férias



Preços diferentes para pagamentos com cartão de crédito ou dinheiro pode aumentar vendas



Criar parcerias com vizinhos é alternativa para conter assaltos