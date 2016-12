O manezinho Ewaldo Moritz Neto, estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente bolsista do programa Ciência sem Fronteiras pelo CNPq, compôs equipe que conquistou o primeiro lugar em uma das maiores competições australianas de inovação e empreendedorismo. O evento - o HaTCHathon, - Health and Technology Challenge, promovido pelas empresas Johnson & Johnson Medical e Janssen-Cilag - ocorreu na Austrália e reuniu designers, desenvolvedores e empresários em uma corrida de inovação que os obrigou a usar suas habilidades e criatividade para ajudar a resolver alguns dos desafios mais difíceis para os cuidados de saúde hoje.

Novidade

Fez sucesso no domingo de sol nas praias da Ilha o policiamento com motos novinhas de quatro rodas da PM, com jovens policiais a bordo, sempre em três, olhando para tudo e para todos. São as mesmas motos usadas nas praias de Miami e Los Angeles.



Tá forte

Cuidem-se com o sol: o que antes levava três dias para um bronze maneiro, hoje você consegue em meia hora. Passou disso é queimadura na certa, com risco de câncer de pele altíssimo.

Presente de Natal

O Jeep Renegade, fabricado no Brasil, foi o carro mais vendido neste Natal em Floripa. Lembra a febre do fusca.

Foto: Divulgação / Jeep

Demora

O tempo passa o tempo voa e o deputado Esperidião Amin ainda não conseguiu ver aprovado seu projeto de lei que denomina de Zilda Arns o trecho da BR-101 que passa por Santa Catarina. A denominação continua sendo Mário Covas, político que, diga-se de passagem, foi competente e honesto, mas que nada tem a ver com nosso Estado.

Posh

A abertura da Posh, o club mais caro do Sul do País, em Jurerê, ontem à noite, foi, digamos assim, prestigiada por quem pensa que é ou quem pensa em ser um milionário. E como todas as festas de abertura e convites grátis, a classe média marcou presença em grande número, mas evitando beber o que não pode pagar, já que a noite não era boca livre.



Passada a festa para convidados, aí sim, daqui pra frente, poderá se encontrar os magnatas que estarão na Ilha.

Prepare-se

Um copo de água de coco na praia do Santinho, norte da Ilha, onde está instalado o melhor resort de praia do Brasil, era vendido ontem por ambulantes a R$ 10.



Bateu a cerveja e tá quase encostando no Black label.

