Vários itens dão status atualmente: carro e lancha novos, roupa de grife, apartamento grande e bem decorado, dentes brilhando e corpo torrado. Espera lá. Corpo torrado? Isso mesmo. No interior do Estado, voltar das festas de final de ano ou das férias com o corpo avermelhado feito peru é o maior chiquê. Isso justifica a permanência exagerada sob o sol de tantas branquelas nas nossas praias. Se junto ao rubro houver um bronzeado, melhor ainda, o que explica a venda exagerada de protetores solares com bronzeadores. Poucos sabem que a pele, se queimada com intensidade em curto espaço de tempo, logo começa a descascar.



Até lá pelo mês de abril, essa turma que mora longe da praia, fica parecendo lagarto trocando a couraça. Que pecado!

Jaime de Paula

Magnata manezinho Jaime de Paula e sua Jadna Freitas estão convidando para o almoço na Prainha, reduto festivo dos Freitas no verão, dia 7 de janeiro, primeiro sábado do ano, onde Jaime vai comemorar em alto estilo seus 55 anos de idade. Um barco vai pegar alguns convidados no Iate Clube Veleiros da Ilha, em Jurerê, mas a maioria chega mesmo na sua própria lancha ou no seu helicóptero.

Popularidade

Impressionante a popularidade do craque Daniel Alves, que no tempo que ficou comigo para a entrevista desta terça em Jurerê Internacional, coisa de meia hora, bateu foto com pelo menos uns 100 turistas, de todas as partes do Brasil. Até da sua Bahia.

Toques

Em família

Diretor presidente da Casan, Valter Galina, como faz todos os anos, está com a família toda passando as festas de fim de ano no Costão do Santinho Resort.

Na joaca

Galera do Beijo, o time que está entre a vida e a morte, se reúne nesta quinta a partir do pôr do sol no restaurante do chef Dedê, na praia da Joaquina, para a confraternização de fim de ano. No espeto, cabrito. No copo, chope.



Vida de boleiro

Edilson, lateral direito do Grêmio e campeão da Copa do Brasil, cancelou a vinda ontem para a festa do Daniel Alves no P12 porque se prepara para uma cirurgia no joelho.

