Desejo a todos vocês leitores e amigos momentos de encontro, de amizade, de perdões, alegrias e carícias ao lado da família ou longe dela, se for o caso.



É um momento de reflexão, de balanço e gratidão. Enquanto Berlin é atormentada pelo caminhão da morte, como foi Nice na Costa Azul francesa, Allepo chora diariamente lágrimas que salgam as areias da Síria. Sal como o do Mediterrâneo que transportou em suas águas refugiados árabes que encontraram paz e oportunidades numa Europa humanitária, agora um pouco mais assustada.

A tragédia do voo ganancioso que imortalizou o time da Chapecoense, a solidariedade do povo anfitrião, lotando o estádio para um jogo de ausentes e as manifestações ao redor do mundo, de Wembley a Toquio, demonstram a capacidade humana de superar a dor e acariciar seus semelhantes, quando a ética é norma de comportamento.

Políticos menores que assaltam e sugam a riqueza dos brasileiros estão a caminho ou já nas celas dos presídios que hospedam, agora, não apenas pobres e excluídos. Um jovem juiz do vizinho Paraná, Sérgio Moro, é a ponta desse novo Brasil que surge. Nós, brasileiros, estamos aprendendo a banir a trapaça, o logro e as falsificações dos acordos que enriquecem os fracos de caráter e fortalecem os que trabalham e suam suas camisas com esforço e vigor.

Estamos aprendendo a vencer pelo talento, pela raça e pela galhardia de quem sabe jogar bola, dançar samba, inventar a bossa nova, construir uma obra arquitetônica no Planalto Central que sobreviverá por milênios. Sabemos produzir comida para o mundo, promover o maior espetáculo artístico musical do planeta com criatividade e alegria no meio da precariedade urbana e social.

Que o nosso Natal seja mais do que um encontro de fraternidade e paz. Que seja um momento de crescimento para todos nós. Valeu Floripa, valeu Santa Catarina, valeu Brasil!

Renovado

Descobriu-se agora o que Paulo Tonietto foi fazer em Paris no início do mês. Quinta-feira o Paris Saint Germain anunciou a renovação até 2020 do contrato do seu capitão, Thiago Silva, que se já era o maior salário do futebol francês, passa a ser agora um dos cinco maiores do futebol europeu. Thiago ganha US$ 1, 2 milhão por mês. Vai no mínimo para US$ 2 milhões. É por mês gente!

Aliás, seu empresário, Paulo Tonietto, que mora em Floripa, não tem nenhuma dúvida de que Thiago vai ser o jogador brasileiro mais bem sucedido de todos os tempos quando parar de jogar.

Nossos congressos

O falecido deputado Ulysses Guimarães é sempre lembrado pelos seus pensamentos certeiros e mordazes. No seu tempo, quando era instado a se manifestar sobre a baixa qualidade da legislatura em curso, ele respondia assim: "Esse congresso só não é pior que o próximo."

Truculência

Repercutindo muito mal a truculência da Guarda Municipal de Floripa, que foi com fiscais da Secretária de Serviços Públicos conferir na quinta-feira se um casal que trabalhava numa barraca de praia tinha ou não alvará para explorar o seu pequeno comércio na praia Brava. O que se viu na verdade foi uma vergonha. Que era o que os populares gritavam protestando contra a desastrosa ação. As imagens que circulam nas redes sociais não traduzem o que é o povo de Floripa. Policiais armados e em grande número derrubaram, algemaram, humilharam e prenderam mulher e marido, que ainda teve uma arma apontada para a sua cabeça, no meio da praia, entre crianças, nativos e turistas, que não acreditavam no que viam. Cena de horror na praia da elite, a luz do dia.

Tiro certeiro

A Rede Koch de Supermercados, uma das maiores do Estado, acertou em cheio ao instalar um atacadão em Porto Belo, às margens da rodovia Governador Celso Ramos, caminho que também leva a Bombinhas. Com apenas uma semana de funcionamento, o "atacarejo" - vende no atacado e no varejo - já tem suas dependências cheias de compradores durante todos os dias. Investimento estimado de R$ 10 milhões. E pensar que tudo começou com uma feira de alimentos ao ar livre em Florianópolis, na década de 1980. Força de trabalho de Sebastião Koch e dos irmãos Geraldo, José Evaldo, Antônio e Albano.

Grave

As últimas notícias de sexta-feira do nosso amigo Padre Ney Brasil Pereira são de que o quadro continua grave, com pequena melhora. Mas continua sedado e inconsciente.

Esticadinha

Pelo menos 30% dos turistas que já estão em Floripa para curtir as férias, aproveitando as folgas de Natal e Ano-Novo, vão dar uma esticadinha no descanso até o domingo seguinte ao Réveillon, dia 8 de janeiro. É o que revela pesquisa feita, por telefone, pelo Departamento de Estudos Turismólogos do Serviço Secreto do Cacau. Dos entrevistados, 50% vão embora já na segunda-feira, 2 de janeiro. O restante ainda não têm o planejamento feito. Dependem do sol. É bom salientar que nos primeiros dias de 2017 chega outra leva de visitantes prontos para passar parte de janeiro nas nossas praias. Coisa boa.

Poxa

Poxa, gente. Tantas reformas ministeriais nestas últimas semanas e não sobrou nenhum ministeriozinho para Santa Catarina. Já que falei em Poxa, lá vai um pedacinho da música com o mesmo nome do nosso saudoso Vando. Lembram dessa? "Poxa como foi bacana te encontrar de novo/ Curtindo um samba junto com o meu povo/ Você não sabe como acho bom/ Eu te falei que você não ficava nenhuma semana/ Longe deste poeta que tanto te ama/ Longe da batucada e do meu amor..."

Um ministério só, Temer. Poxa.

Toques



Na costa

Amanda e Wilfredo Gomes já estão com o filho desde quinta-feira esperando os amigos na encantadora casa da Costa da Lagoa, onde ficam pelo menos até o dia 15 de janeiro sem arredar os pés recebendo os visitantes com a categoria de sempre.



Masculino

Pinho Menezes e Nanda Camacho já sabem o sexo do anjo, anunciado com um jantar para 50 amigos na terça-feira: será homem o primeiro filho dos dois jovens.

Na Ilha

Senador Aécio Neves está em Floripa desde quinta-feira com a mulher Letícia e o filho na casa da sogra, no Campeche, sul da Ilha, onde passam as festas de final de ano. |Na quinta, Aécio almoçou no centro da cidade com os tucanos catarinenses onde pôde provar a verdadeira tainha e o marisco da pedra preparados pelo deputado Marcos Vieira, seu anfitrião.

Espetáculo

Foi um jogo festivo, entre craques e ex-craques, cantores, artistas e grandes nomes do esporte, quinta-feira à noite no Pacaembu, em São Paulo, com mais de 20 mil torcedores em estado de graça com o que viram. Passou ao vivo pela Band e foi o melhor jogo de futebol que vi esse ano no Brasil. O que o Neymar fez com a bola foi sem noção. Ah, se todos os jogos fossem iguais!

Acompanhe as publicações de Cacau Menezes



Proibir a circulação de ônibus de turismo em Florianópolis é uma ideia infeliz

Pré-réveillon do P12 conta com a presença de DJ e produtor belga