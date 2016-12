Dia 30 de dezembro, na festa de Pré-Réveillon do P12, o Grupo Novo Brasil traz pela 1ª vez a Florianópolis o DJ e Produtor Belga Lost Frequencies. Talvez pelo nome muitos não saibam quem ele é, mas com certeza ao ouvir suas músicas essa dúvida acaba. Em 2014 garantiu a posição Nº 1 nas paradas musicais com a hipnotizante 'Are You With Me' . No ano seguinte conquistou o mesmo êxito com 'Reality' feat. Janieck Devy , sendo a música mais tocado na Europa nesse ano. Graças a esse sucesso, ele foi convidado a subir aos palcos de todo o mundo, incluindo Tomorrowland na edições Belga e Brasileira.

Luxo

O convite para a festa de abertura da Posh, domingo, dia 25, no Music Park, é algo parecido com o convite do Grammy. Coisa de magnata que, aliás, é o foco da casa.

Churras

O que dizem e eu não afirmo é que no dia da sua festa, próxima terça-feira, no P12, o craque Daniel Alves vai receber convidados, entre eles Neymar e Jorge Benjor, com um grande churrasco no almoço na casa que alugou em Jurerê, no condomínio Premium, quase ao lado do Parador, onde moram os ex-craques Eduardo Costa e Sávio.

Vai começar

Nesta sexta-feira, o 300 Cosmos, em Jurerê Internacional, vai comemorar com uma grande festa seus dois anos de sucesso em Floripa.

E agora vai ser uma, duas, três e até quatro grandes festas por dia pelo menos até o próximo dia 9 de janeiro. Haja fôlego, roupa e grana...Por que quem não pegar aqui e agora, só depois e em Realengo.

