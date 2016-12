Medida simples e que aqueceria um pouco as vendas no varejo seria a liberação para que os comerciantes cobrem preços diferentes para os pagamentos realizados em dinheiro e no cartão de crédito. Ao vender um produto por R$100, o lojista irá receber, somente 30 dias depois, apenas parte desse dinheiro, pois, além de ser cobrada uma tarifa pelo processo de compensação, há o custo do aluguel da maquininha. O resultado disso é que, a fim de reduzir suas perdas, o comerciante inflaciona o valor da mercadoria.

Revolução

É de Floripa uma novidade que pode revolucionar a medicina como a conhecemos: a possibilidade de detectar a dor de cada paciente e a intensidade. O criador é o cientista Felipe Reitz, manezinho com larga experiência em instituições de saúde na Europa. Já a criatura é a Reitz Innovation, startup local que desenvolve a invenção no Sapiens Parque, no norte da Ilha.

Falar e fazer

Extensa campanha publicitária vem mostrando o lado mais humanizado dos profissionais da área de segurança pública, sensibilizando as pessoas sobre a existência de um ser humano debaixo do uniforme, portando uma arma e trabalhando a serviço do cidadão.

Esperamos, na contrapartida, tratamento menos ríspido nas abordagens, afabilidade no trato com o cidadão e urbanidade - principalmente com integrantes de minorias.

Táxis

Que sirva de exemplo o caso do cantor Carvalhinho, que esqueceu num táxi que ele pegou na Praça XV de Novembro o recém comprado violão, novo e caro, e até esta quarta, duas semanas depois, não conseguiu ainda encontrar o táxi e nem teve o instrumento devolvido. Fiquem ligados: tem táxis de São Pedro de Alcântara, Governador Celso Ramos, Biguaçu, Palhoça e de vários municípios da Grande Florianópolis trabalhando em Floripa. Todos com um número na lateral. Se você prestar atenção nisso, tudo que esquecer será recuperado.

