Serviço secreto do Cacau apurou que a prefeitura de Florianópolis não terá recursos para pagar o salário de dezembro dos servidores municipais. A manobra é mandar pagar no dia 30 de dezembro, prevendo que dia 31 não terá expediente na Caixa Econômica Federal, colocando a culpa no banco. O problema deve ficar mesmo com o futuro prefeito. A instabilidade na prefeitura é geral.



O vice

Pelo arranjo que está montando, trazendo para perto de si nomes do PSD, PP e PSDB, já dá para fazer um palpite da trinca que o governador Raimundo Colombo quer montar para disputar a eleição de 2018: Gelson Merísio (PSD) para governador; Paulo Bauer (PSDB) para vice e ele próprio para senador. Mas tem um problema: onde encaixar, nessa fórmula, Esperidião Amin e Angela Amin?

Excelente notícia

O presidente Michel Temer vai anunciar nesta sexta a liberação de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia. Dinheirinho que vem a calhar nestes tempos de Natal e fim de ano. Michel Temer começa a adotar medidas que agradam o povão, porque não é bobo, não dorme de toca, nem cochila no ponto.

Chapa quente

Fervemos bastidores do co-irmão do Estreito. A nova queda para a Série B em contraste com a subida do rival para a Série A acirrou os ânimos alvinegros, mais exaltados que o normal. Esta semana o presidente do Conselho Deliberativo pediu afastamento e a cópia da solicitação circulou por e-mail entre os conselheiros. Um deles, abertamente, respondeu mensagem a todos os demais com pesada crítica ao dirigente ora licenciado, acusando-o de ser submisso ao presidente do Conselho de Administração. A temporada 2017 promete.

