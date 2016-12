Sobre a nota da coluna desta quarta, indagando como estão as condições do Terminal Rita Maria para atender os passageiros que estão trocando o avião pelo ônibus, o presidente do Deter, Fúlvio Rosar Neto, informa que o Governo do Estado investiu R$ 12 milhões no terminal. Quanto? R$ 12 milhões? O telhado recebeu impermeabilização, acabando com as goteiras, todo o piso foi trocado, os acessos restaurados, instalada nova sinalização e todo o pátio de ônibus teve o asfalto recuperado. A expectativa é de que na alta temporada o Rita Maria receba cerca de 600 mil passageiros, diz Fúlvio, tranquilizando os viajantes.



Qualidade

Não há dúvida que o Vão Central do Mercado Público se tornou o melhor ponto de encontro da cidade. A música é ótima e os bares idem, com serviço de qualidade. E o público já é de Fla-Flu.

Aprendendo

Futuro prefeito de Florianópolis Gean Loureiro está com a mulher e as filhas fazendo um safári na África do Sul, aprendendo a domar os leões. Vai precisar.

Com o pai

Gravei nesta quarta uma entrevista com Aguinaldo Loureiro, o pai do futuro prefeito Gean Loureiro, que vai ao ar no próximo domingo na TV COM, canal 36 da NET. Recomendo com cinco estrelas.

Feto

Pelo que tenho lido no DC, rompeu-se o cordão umbilical que ligava o PSD, do governador Raimundo Colombo e do deputado Gelson Merísio, ao PMDB, do vice-governador Eduardo Pinho Moreira e do deputado Mauro Mariani.

Resta saber se agora, com o cordão rompido, a criança (governo) vai continuar viva.

Vereador estadual

Câmara de Vereadores de Lages aprovou uma mudança no seu regimento interno permitindo que seus vereadores possam ser secretários municipais em outros municípios. Serviço Secreto do Cacau apurou que essa mudança é para que o vereador reeleito Thiago Oliveira (PMDB) possa ser secretário na administração do prefeito Gean Loureiro.

Por trinta dinheiros

A gente lamenta que vereadores - que já ganham muito pelo pouco que fazem - estejam afundando nas areias movediças da corrupção. Não por eles; mas, sim, pelas pessoas de bem que os elegeram acreditando que os representariam na caminhada por uma cidade melhor.

Travado

O trecho da BR-470 entre Navegantes e Indaial, com passagem por Blumenau, já é travado por natureza, devido ao intenso tráfego de veículos. Não bastasse isso, as autoridades (in)competentes resolveram encher o trajeto de lombadas eletrônicas. Resultados: congestionamentos. Parece que o Dnit e o Deter gostam de engarrafamentos. Haja paciência.

Milagre

Na UTI e com um quadro clínico desesperador, nosso querido avaiano padre Ney Brasil Pereira, surpreende com discreta melhora. Seria mais um milagre do ano de Nossa da Ressacada.

