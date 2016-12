Decreto que tentou proibir a circulação de ônibus de turismo na Ilha de Santa Catarina é daquelas coisas de amadores que só vai causar encrenca. Façamos um cálculo bem por baixo. Se Florianópolis receber por dia 200 ônibus, vezes 40 passageiros, serão oito mil pessoas, mais malas que deverão ser transportadas em 800 vans aos hotéis, já que a ideia é fazer esses ônibus ficarem estacionados antes de passar a ponte, não se sabe aonde, já que não existe infraestrutura para tal.

E no dia do passeio à Lagoa da Conceição, por exemplo? Os guias dos grupos vão atender os clientes como? Cada ônibus equivale a cinco vans. Existem vans disponíveis nesse volume na alta temporada? Será que vale a pena trocar 200 ônibus por 800 vans? O trânsito iria melhorar? E, o pior, quando chegam, os turistas levam um tremendo susto. E agora? Pensarão os visitantes, como vamos providenciar as vans? E se a chegada for de madrugada? Será que vale a pena causar este transtorno todo e, evidentemente, espantar os turistas que contribuem financeiramente para a cidade se manter?

O legal seria informar o celular do dono dessa infeliz ideia para que os guias pedissem a ele para providenciar as vans.

O número

Cacau já levantou a bola aqui: o número de argentinos que vêm para Santa Catarina nesta temporada pode ficar longe daqueles 1,5 milhão previstos pelas autoridades. Não se observa nas ruas e rodovias a mesma quantidade de veículos provenientes daquele país, como se observava nessa data no ano passado. Sei não, acho que a Santur, a Embratur e a Secretaria de Turismo de Florianópolis estão chutando alto nas previsões. Se bem que ainda é cedo para se fazer uma avaliação definitiva.

Motivos para comemorar

Faltando uma semana para o sorteio de sua grande campanha de Natal, que tem como prêmio um Porsche Cayanne, o Beiramar Shopping tem motivos para comemorar. A campanha, com investimento superior a R$ 1 milhão, já registra um crescimento de 23% em números de cupons em relação a 2015, e já é a campanha histórica em participação de público nos 23 anos do empreendimento.

Sheik

Apareceu um sheik do Catar em Chapecó sensibilizado com a tragédia da Chapecoense e querendo ajudar. Acontece que o presidente do clube diz que não entrou dinheiro nenhum do tal sheik, o que me fez lembrar de um "sheik" que apareceu na Ilha na década de 60, sendo recepcionado em grande estilo pela sociedade local, inclusive com um grande jantar na casa do advogado Antônio Boabaid. Deu o que falar aquela história, porque, depois, descobriu-se que se tratava de um sheik de araque. Estou desconfiado que o que apareceu em Chapecó é o mesmo.

