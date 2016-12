Na hora de sair de férias, lembre de pôr na mala um bom livro - ou vários, como costuma fazer o nosso colega colunista e escritor Sérgio da Costa Ramos, que continua preferindo o cheiro dos livros ao invés dos digitais, os e-readers, em tablets e smartphones. Mas é bom não esquecer que depois de viajar de carro, avião ou navio, não custa nada se esticar nas areias de uma praia e - de livro na mão - transportar-se para qualquer ponto do tempo ou do espaço. Há opções para todos os gostos. Boa leitura.

Ambulantes

Não que isso seja uma surpresa, mas impressiona a quantidade de ambulantes que perambulam pelas praias de Florianópolis, especialmente nas mais procuradas. Para cada legalizado, tem uns 10, digamos, alternativos.

Parece que tem mais vendedor do que banhista.

Festeiro

Júnior Urso, o craque do Atlético Mineiro que está em Floripa com boa parte do seu time, roubou a cena na festa dos boleiros nesta terça no P12, lembrando o nosso Renato Sá sem camisa e em cima das mesas.

Figura, confessou que ele e a família leem Cacau todos os dias. Como me descobriram, não perguntei.

Não veio. E daí?

Quem não apareceu, embora estivesse sendo esperado, na festa do Dani Alves nesta terça no P12 foi o craque Neymar, que também não fez falta. Neymar faz falta é no time dele, o Barcelona. Não no P12.

Bate e volta

Daniel Alves, sem sucesso, tentou alugar um jatinho em Floripa para ir nesta quinta a Salvador buscar a namorada, principal modelo da Espanha, e trazê-la para passar com ele o fim de ano aqui na Ilha. Não conseguiu. Não existe esse serviço na cidade, que pretende ser a capital turística do Mercosul.

O jeito foi recorrer aos amigos. Encontrei Jaime de Paula que botou à disposição do jogador, sem cobrar nada, seu moderno PR-SAD, com sete lugares, que decola nesta quinta pela manhã com um único passageiro, numa viagem bate e volta.

Welcome

Na frente do hotel Il Campanário, no badalado Jurerê Internacional, que anuncia o Réveillon mais exclusivo da cidade, os convidados serão recepcionados por um buraco que cresce a cada dia, já se tornando um perigo.

Um super buraco há um mês na frente do hotel, e ninguém tomou nenhuma providência. Depois reclamam!

Top

Já é, pelo sol que brilha desde domingo, pelas festas e pelas pessoas que estão desfrutando da nossa bela cidade, o melhor fim de ano dos últimos tempos. Cidade literalmente bombando, com praia de dia e fortes baladas até o amanhecer.

