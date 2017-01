Fumantes devem ser os primeiros a sentir no bolso os efeitos da permissão do governo para o varejo cobrar valores diferentes no cartão ou no dinheiro. A tendência de muitos comerciantes é começar a cobrar uma taxa de 5% em cima do maço vendido no cartão (a margem de lucro é muito baixa, alegam) ou obrigar a compra "casada" com outro produto. Uma grande rede de lojas de conveniências, que antes não diferenciava o tipo de pagamento, já confirmou que a vigência das novas regras é questão de dias. Prejuízo certo para o consumidor, já que a maioria hoje em dia anda sem dinheiro vivo na carteira.



Sugestões

Seis apostas da Mega da Virada acertaram todas as dezenas, e cada uma recebeu R$ 36.824.758,22. Uma delas era um bolão com 10 participantes que começaram 2017 com uma bela soma de mais de R$ 3,68 milhões cada. Isso nos provoca uma reflexão: não seria mais interessante que as loterias somente aceitassem bolões? Uma das vantagens é, sem qualquer dúvida, a melhor distribuição do montante, fazendo "muitos ricos ao invés de uns poucos milionários". A outra, dificultar a lavagem de dinheiro, pois é sabido que alguns ganhadores de grandes somas acabam oferecendo o bilhete - que é anônimo e ao portador – a contraventores interessados em esquentar recursos ilícitos e que acabam pagando por ele mais que o valor original.



Vergonha

Mostrei ontem alguns buracos, verdadeiras crateras, que causam indignação há meses e que estão nas principais avenidas e ruas de Jurerê Internacional, transformando o badalado bairro num lugar de quinto mundo. E ninguém faz nada: nem a falida prefeitura e nem o grupo que ganha fortuna com o bairro e com os turistas. Um descaso vergonhoso.

Bravatas e conquistas

Os agredidos e os traídos têm razões que a própria razão desconhece. Portanto é conveniente alertar os indivíduos agressivos ou sedutores, em geral pessoas movidas por complexos de superioridade, que esses crimes não ligados ao narcotráfico, em geral, são oriundos de dois fatores: bravatas e conquistas.



