Curiosidade na cidade para saber onde o prefeito Gean Loureiro vai investir o auxílio de R$ 1 milhão dado pelo governo do Estado para o Carnaval? Por falta de grana, o Berbigão do Boca,o Zé Pereira no Ribeirão da Ilha e o Carnaval de Santo Antônio de Lisboa já foram pro saco.

Negócio bucal

A empresa norte-americana Henry Schein, uma das principais companhias globais de produtos e serviços de saúde para consultórios odontológicos, médicos e veterinários, adquiriu participação majoritária na Dental Cremer, de Blumenau. A informação consta do Fato Relevante que a companhia dos Estados Unidos disponibilizou ao mercado. De acordo com o site Noticenter, o negócio envolveu aproximadamente R$ 240 milhões.

Evento mundial

A capital catarinense está no roteiro da Organização das Nações Unidas (ONU). Neste sábado ocorre o primeiro curso de imersão promovido pela Youth for Human Rights Brazil, organização mundial sem fins lucrativos fundada em 2001 e que ensina jovens sobre os direitos humanos, especialmente a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas. O evento fechado será realizado na Praia da Armação, no sul da Ilha de Santa Catarina, e contará com intercambistas do mundo todo.

TVCOM

RBS de Santa Catarina anunciou sexta-feira a decisão de encerrar as atividades, a partir do dia 27 de fevereiro, da TVCOM, canal 36 da NET, que de Floripa mandava sua programação para as cidades de Chapecó, Joinville, Blumenau e Criciúma. A decisão leva em conta principalmente a nova proposta feita pela distribuidora do canal, que comprometeria a sustentabilidade da TVCOM.

TOQUES

Charcutaria

Os amantes da gastronomia têm motivos para festejar. Vinda da Suécia para curta temporada na Ilha, a Chef Maria Bub comanda o fogão na noite deste sábado no Bettina Bub - Cozinha Artesanal, o requintado restaurante da mãe Bettina. Traz na bagagem rica experiência em charcutaria, entre outras técnicas e receitas típicas da Provence, Sul da França, e da Skåne, uma das regiões mais gastronômicas da Suécia.

Luten Free

O primeiro evento gastronômico na Glúten Free será neste domingo. À mesa, o Nhoque da Fortuna com vegetais orgânicos e sem glúten. A partir das 19h.

Quem volta

O paleontólogo Alceu Ranzi (UFSC) retorna de Helsink, onde esteve reunido na Turku University com pesquisadores de outros países para estudos dos geoglifos. Professor Ranzi tratou também de trazer recursos para projetos no Brasi.

