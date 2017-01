Estava dando tudo certo: sol forte, calor, falta de chuva, congestionamentos menores, água nas torneiras, eletricidade nas lâmpadas. Mas esta não é, definitivamente, a melhor temporada dos últimos 10 anos, comparação que usávamos com abundância na temporada passada. O que faltou? Duas coisas: dinheiro e argentinos. Quem esperou que os veranistas nem dariam bola para uma das maiores recessões da história do Brasil, caiu do cavalo. O pessoal tá gastando pouco. Tão pouco que até os comerciantes resolveram baixar seus preços. E os argentinos? Bem, como afirmei quinta-feira, eles devem começar a vir a partir deste final de semana, quando começa de verdade o ano novo para eles. Venham logo, andam!

Hermanos e a saúde

Impressiona o número de argentinos, de ambos os sexos, que estão vindo para a temporada e para ficar. Geralmente de baixa renda, esses hermanos arranjam endereço e se cadastram nos postos de saúde, aumentando as filas para consultas e exames. E em consequência, os custos na área da saúde. Sem xenofobismo, mas fica a pergunta: será que brasileiro que vai morar na Argentina tem direito ao serviço de saúde de lá?

Homem de sorte

Dinheiro chama dinheiro já dizia meu avô. Empresário gaúcho Pedro Grandene, um dos homens mais ricos do mundo, e que divide seu verão entre Jurerê Internacional e Punta del Leste, apostou no Konrad, cassino do balneário uruguaio essa semana US$ 100 mil e faturou, numa só tacada, US$ 3,5 milhões.

Assim é fácil ficar milionário. Tudo ajuda. Até a sorte.

Visual

Bateu uma onda na mulherada de usar vestido nesta temporada que não está no gibi. As gatas, se não estão de biquíni, estão andando nas calçadas ou indo para as baladas com seus vestidinhos - e até longos - com estampas floridas.



Perfume de mulher

O início deste Verão já tem um recorde. Nenhuma outra temporada, acredita-se de cidade nenhuma da América Latina, pra não dizer do mundo, consegue reunir tantas mulheres de cinema como esta Ilha ao sul do mundo e cheia de beleza e sensualidade.



You're the one that I want

Sei que é água com açúcar e coisa careta, mas resolvi reassistir, até para mostrar para meus filhos, ao filme Grease, que no Brasil recebeu o título de Nos Tempos da Brilhantina e que veio logo depois do impressionante sucesso de Saturday Night Fever. História insossa - uma jovem e um jovem se enamoram durante o verão numa praia e depois se encontram no colégio, inesperadamente - mas o suficiente para Olivia Newton John e John Travolta mostrarem, junto a um calhamaço de outros artistas, uma trilha sonora agradável. Na verdade, dos que têm hoje de 45 a 60 e poucos anos, poucos não assistiram na exibição original, em 1979. Dá para recomendar, mas com apenas uma estrela.

Quase ia esquecendo: a produção tem a inesquecível You're the one that I want. Para esta canção dá para investir duas estrelas.

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes

População não aceita mais enriquecimento ilícito em cargos públicos



Possível cancelamento do Berbigão do Boca em 2017 é uma perda para a cidade



Raimundo Colombo é só elogios à Casan