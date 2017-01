Nem só de gaúchos, paulistas, argentinos e uruguaios é feito o verão de Florianópolis. Egípcios, turcos, paquistaneses, senegaleses, peruanos e outros representantes de várias partes do mundo também estão na capital participando até o dia 29 de janeiro da Feira dos Países, evento que tem entrada gratuita e está sendo realizado em Jurerê Internacional. Excelente programa para as noites de verão.



Sob pressão

Alguns nada educados motoristas de táxis, que continuam em guerra com o mundo, começaram a me chamar de boca alugada e outros adjetivos fraternais porque, ainda, não divulguei um suposto crime de assédio sexual (ou seria estupro) cometido por um motorista de Uber no fim de semana no norte da Ilha e que a delegada está apurando sem ainda liberar informações precipitadas. Se houve mesmo esse crime, foi de uma pessoa, não de uma categoria. E a polícia que faça a sua parte e o prenda.

Loucura

Abertura do Floripa Tem, com shows de Armandinho e Dazaranha, foi um sucesso tão grande na Joaquina sábado passado que tanto na ida como na volta , o congestionamento foi de sete a nove horas dentro do carro. As 4h30min da madrugada de domingo ainda tinha fila na saída da Joaca, o que deixa o local inviável para eventos. Problema é o centrinho da Lagoa, que tranca tudo. Mas a festa e o comportamento da moçada (estavam lá cerca de 20 mil pessoas) foram além das expectativas, sem uma única briga. Só reclamaram da falta de banheiros químicos, o que já tinha acontecido no Hang Loose do ano passado na mesma praia.

À mesa

Os banqueteiros da Ilha que se preparem. Terão que passar a dividir o mercado com uma nova dupla de peso que firma carreira na área da boa comilança. Michael Ganzala e Mayara Packer depois de trabalharem com o chef Alex Atalla tocam a quatro mãos o Fogão Gastronomia, na Servidão dos Artistas, em Rio Tavares. Tudo orgânico.

A volta do Hippo

A icônica boate Hippoputamus do lendário Ricardo Amaral vai reabrir no Rio de Janeiro no formato de clube. Ele, o filho Rick Amaral e Omar Catito Peres são os empreendedores. O novo Hippo começa a funcionar em março no bairro Ipanema e não será aberto ao público através de cobrança de ingresso, como é no formato tradicional de casas noturnas. Ele terá três mil sócios pagando R$ 6 mil por ano, com direito a levar quem quiser. Já tem uma lista com 5 mil nomes.

Love is in the football

O Figueirense contratou o atacante Zé Love e se o Avaí contratasse o Vágner Love, o primeiro clássico de 2017 seria "Love só Love".

Com tanto "Love" em campo, poderia ser o fim da violência no futebol da capital.

Falsa despedida

A aposentadoria de mentirinha do Felipe Massa da F-1 virou gozação. Uns dizem que foi a volta dos que não foram. O leitor Francisco Macedo, de Pinheiro Preto (alô pessoal de Pinheiro Preto!), diz que a aposentadoria com Michel Temer ficou tão difícil que até o piloto resolveu voltar a trabalhar.

