Problema maior das filas nos acessos das praias do norte da IIha, as mais procuradas de Floripa, tem dois focos: os shows no Stage Music Park, em Jurerê, e a volta pra casa de 90% dos que vão à praia de carro e geralmente sozinhos em horários diferentes, mas que retornam juntos pra jantar em casa, na mesma hora. Não aplicam os horários alternativos.

Esperando Los Hermanos

Os argentinos ainda não deram o ar da graça como esperado. E aposto que não virão como nos anos anteriores. Não se veem, ainda, placas de carros de lá rodando por aqui. Mas devem estar a caminho. E se não vierem, vai ser o verão da choradeira, porque os brasileiros, sem dinheiro, também ficaram em casa.

Dica

Na Costa Esmeralda, em Porto Belo, a melhor comida local são os pescados do dia, num visual que é privilégio de Santa Catarina.

Tragédia grega

Quando observo estes bem-intencionados casamentos que logo desmoronam, penso que os cursos de preparação dos nubentes deveriam incluir a meditação sobre uma socrática obra, difundida oralmente na Grécia antiga, obra essa que melhor expressa o passo que os noivos estarão dando. Trata-se da Éfoda, do imaginário filósofo, Epsírico.

Verão caribenho

A catarinense Íria Sponholz se dedica nesta temporada do verão caribenho à coordenação das atividades turísticas do Regent Seven Seas Explorer, o cruzeiro mais luxuoso do mundo. Há sete anos trabalhando para a Seven Seas Cruises, Íria é quem atende os sofisticados hóspedes que ocupam a embarcação de 735 pés. O Regent foi lançado em julho de 2016 em grande festa em Mônaco e tem como madrinha a princesa Charlene.

Pegou geral

Não está fácil pra ninguém. Todo mundo reclamando da falta de dinheiro, querendo fechar os negócios.

Feijoada do Cacau também sofre com a crise. Mas tudo que é difícil acaba ficando melhor.

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes



Obituário de 2016 é uma triste constelação



Celesc considera manter a iluminação decorativa na Praça dos Bombeiros de Florianópolis



Mortes que aconteceram logo após a virada do ano são inaceitáveis