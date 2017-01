É certo que uma política séria de estímulo à produtividade exigiria cortes drásticos nos conhecidos privilégios e a extinção efetiva dos focos de empreguismo que proliferam no setor estatal sem contrapartida alguma em termos de prestação de serviços. Apenas reduzindo brutalmente e racionalizando a máquina da prefeitura seria possível, então, poupar recursos orçamentários e eliminar o déficit público para remunerar - de forma adequada e compatível - os servidores prioritários do ponto de vista das urgências sociais.



Se essas atitudes capazes de dar um basta no rombo causado pela zorra pública não forem adotadas, a injustiça se perpetuará e não haverá política salarial que preste - é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Se tais providências forem ignoradas, o objetivo de valorização dos funcionários, que fazem com dedicação e amor o atendimento público - sempre alardeado nos discursos oficiais - permanecerá, assim, uma simples peça de retórica.

Modernidade sim, mas não cabe ao funcionalismo pagar a conta.

Era previsto

A renúncia de dois vereadores que ocupavam secretarias na prefeitura antes do primeiro mês de mandato do novo prefeito é uma prova clara de que Gean Loureiro não deveria ter chamado nenhum deles. Lugar de vereador é na Câmara. Lugar nas secretarias e de técnicos.

Igreja

Antigo restaurante Pirão, ao lado do Habib`s, na Beira-Mar Norte, onde seria a churrascaria Porcão, interditado pela prefeitura na gestão de Cesar Sousa Jr., foi liberado finalmente, reformado e em poucos dias estará com todas as obras prontas. O imóvel foi comprado e reconstruído pelo grupo Koerich e não se sabe ainda para qual finalidade, se loja ou escritório de algumas das empresas do grupo.

Bons vinhos

Um dos donos da Vinícola Quinta da Neve, de São Joaquim, o jornalista e empresário Acari Amorin está muito satisfeito com a perspectivas de uma das melhores safras de uva para a produção de bons vinhos em 2017. Segundo ele, o volume de chuva e de sol ao longo do segundo semestre do ano passado e agora no início do ano contribuiu para a qualidade da uva.

Receitas de Tite

Invicto desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira de futebol, o técnico Tite tem sete pontos que trabalha com os jogadores convocados. 1) Motivação intrínsica, que dá um propósito ao trabalho e que todo o líder deve tentar despertar em sua equipe; 2) laços de confiança com os jogadores; 3) transparência total que ajuda a aumentar a motivação e a união dos times; 4) leitura do ambiente durante o jogo; 5) lealdade e meritocracias, porque os jogadores precisam competir, mas serem leais; 6) aperfeiçoamento pessoal e da equipe; e 7) aprender com as frustrações.

As ideias de Tite estão em 12 páginas da última edição da revista Você S.A.

