Pouca gente sabe, mas o narrador esportivo Galvão Bueno é também empresário do mundo do vinhos. Ele possui uma fazenda de produção de uvas no Rio Grande do Sul e criou a Bueno Wines, marca que leva seu sobrenome. Quem quiser poderá conhecer os produtos do narrador no Festival de Vinhos Brasileiros Vinho na Vila, que acontecerá de 26 a 28 deste mês, em Jurerê Internacional. Além destes, outros 200 rótulos estarão disponíveis para degustação, entre eles vários catarinenses. O evento – inédito no Sul do Brasil – terá ainda shows de blues, jazz e MPB e praça de alimentação.



Pegou

O centro da cidade tem um novo point, o Lontra, onde era a Cervejaria Original, ao lado do Beira-mar Shopping. Tem sido o local dos melhores esquentas para as demais casas e festas da região, e já com filas na entrada.



Jet set

Há quem jura ter visto jantando juntos sexta-feira, no Jay Bistrô de Jurerê, a bilionária Athina Onassis e o brasileiro Doda. O que se sabe é que o casal teria se separado. Mas quem sabe não teria sido em Floripa a reconciliação?



Casados

O cartel continua: bares, restaurantes e eventos que tem um só tipo de cerveja, não podem mais ter refrigerante de outra marca e vice-versa. Os gigantes começam a se preocupar com os emergentes regionais de qualidade.



Maravilha

Foi de novo muito bom, mas bom mesmo, com gente jovem, linda e estilosa, o segundo show do Floripa Tem, da paranaense Karol Conká, domingo na Beira-mar Norte, mais uma resposta ao mau gosto musical que toma conta de Jurerê neste verão.



