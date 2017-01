Os motociclistas deveriam ser proibidos de circular no meio dos automóveis e ônibus. Além de andar em alta velocidade, eles buzinam para alertar os motoristas em, não raro, acabam atingindo o retrovisor quando o carro impede a passagem deles e apontam o dedo do meio em gesto que revela o nível da turma. O número de motociclistas acidentados é cada vez maior e lota as emergências dos hospitais Celso Ramos e Regional de São José.



Segurança

Hoje, a partir das 10h, o governador Raimundo Colombo participa da formatura da segunda turma do curso de formação profissional dos novos policiais civis das carreiras de delegado e agente. São oito delegados e 106 agentes. O ato será no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Estado. Desde o início do governo, em janeiro de 2011, o Estado já chamou mais de 5 mil policiais civis, policiais militares, bombeiros e técnicos do Instituto Geral de Perícias.

Dinheiro tem

A partir de hoje, dia 24, estará aberto o programa de transferência de recursos para a realização do Carnaval 2017 em Santa Catarina. O programa do governo do estado é destinado às prefeituras e os recursos deverão ser utilizados em infraestrutura para os desfiles. No total, estão sendo liberados R$ 4 milhões provenientes do Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo – Funturismo. Quer dizer: dinheiro tem; é só pedir.



Piorou

A recente avaliação feita pelo INEP/MEC, que mede conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática, para alunos do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) apontou que somente 7,3% dos alunos atingiram aprendizado adequado em Matemática, índice inferior ao divulgado em 2013, de 9,3%; quer dizer, o que já era muito ruim, ficou pior. Se for considerado só nas escolas públicas, a tragédia é ainda pior, pois somente 3,6% dos alunos atingiram média satisfatória.



Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes