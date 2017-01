Prince, David Bowie e George Michael. Leon Russell, Leonard Cohen e Maurice White (Earth, Wind and Fire). Toot Thielemans. Muhammad Ali e Fidel Castro. Carlos Alberto Torres, Mário Sérgio e Johan Cruyff. João Havelange e Delfim Pádua Peixoto Filho. Umberto Eco, Hector Babenco e Ivo Pitanguy. Paulo Evaristo Arns, Shimon Peres e Evaristo de Moraes Filho. Gene Wilder e Alan Rickman (Duro de Matar). Eliakim Araujo. Carrie Fisher. Debbie Reynolds (mãe da Carrie Fisher, que morreu um dia depois da filha!). E, claro, os jogadores da Chapecoense, e (quase) todos os demais tripulantes e passageiros daquele último voo dos anjos: profissionais do esporte e da imprensa, alguns meus amigos queridos.



O obituário do ano é uma triste constelação. Ícones de várias gerações, lendas e gênios em seus respectivos campos de atuação. Muitos ainda gozando de plena capacidade criativa, jovens, para os padrões atuais. Algumas mortes foram de triste poesia, outras de estranha sincronia, outras, simplesmente inaceitáveis, estúpidas demais. Prince e Carrie Fisher passaram mal num avião, foram para o hospital e pareciam se recuperar. George Michael, autor da música "The Last Christmas", morreu no Natal. Pessoas que pareciam imortais para quem viveu nos anos 70, 80 e 90. O que nos faz pensar na nossa própria mortalidade.

E agradecer. Agradecer por termos habitado no mundo com essas criaturas, de termos sido tocados por sua arte em uma época em que estávamos formando nossa personalidade, de crescermos com suas músicas, seus filmes, livros e jogadas.

2016 pegou pesado. Fora toda essa gente boa (e que são só uma parte das perdas), tivemos Impeachment, crise econômica, a Lava-Jato desmascarando o sistema político brasileiro, atentados na Europa e o massacre de Orlando, terremoto na Itália e furacão no Haiti, Alepo, refugiados, Reino Unido tá fora, Trump tá dentro. Mas sempre tem coisas boas: Olimpíada no Brasil, Bob Dylan ganhou o Nobel, Leonardo di Caprio ganhou o Oscar...É vou parar por aqui... Afinal, a lista dos que se foram ano passado comprova que o ser humano é fantástico. Se a geração X perdeu as referências, a Z dá um banho, outros gênios virão, e que venha 2017!

Pesadelo coletivo

Os bárbaros episódios de violência ocorridos na virada do ano bem demonstram que uma sociedade inteira pode estar enferma, como disse Freud em O Mal-Estar na Civilização. Em pleno 2017, qualquer cidadão se sente desprotegido e humilhado quando se enreda inadvertidamente num destes frequentes fogos cruzados nas ruas de determinados bairros da cidade, entre marginais que atiram para todos os lados, assaltam, matam e fogem, com desembaraço olímpico.

