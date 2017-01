Por questões de reparos na estrutura do Teatro do CIC, a data do show Rolling Stones – The Summer Connection foi antecipada para 29 de janeiro, às 21h, e não mais ocorrerá em primeiro de fevereiro. O evento é promovido pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e Escola de Música Rafael Bastos e reunirá os músicos da cidade mais antenados com a obra da banda mais longeva de todos os tempos. A renda será revertida ao Lar Recanto do Carinho, que passa por sérias dificuldades financeiras.



De rei, no continente

Se a programação A das festas da cidade está concentrada na Ilha, depois do dia 12 de fevereiro o lado de lá da ponte também promete integrar tal line up. Aposta do Grupo Basy, dos sócios Marcelo Rosa e Joana Sena, a festa The Place estreia na Marina Pier 33, em Biguaçu, com cardápio premium das bebidas à gastronomia, DJs tocando dentro de um barco de luxo e uma turma de famosos confirmados.



