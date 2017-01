Ministro Teori Zavaschi era frontalmente contra esta absurda intervenção do poder judiciário querendo dizer tudo que o Executivo tem que fazer. Para ele, isso tem um nome: ditadura. E o Brasil vive numa democracia.



Foto: Carlos Humberto,STF / Divulgação

Aliás, fosse eu o prefeito de Florianópolis, que todo dia recebe uma ordem do que pode ou não fazer na cidade, inclusive dos sindicatos que, como Cacau antecipou domingo nesta coluna, conseguiram fazer a Comcap parar hoje sem no entanto dizer porque está parando (falam em solidariedade aos "grevistas"), entregaria as chaves da prefeitura e renunciava, como fez uma vez o prefeito Dib Cherem. Se não pode fazer o que acha melhor, mesmo sendo eleito democraticamente, o melhor seria abandonar o barco e entregá-lo aos que sabem tudo sem terem um único voto.



Meu jatinho

O mandato do senador Renan Calheiros acaba no final do mês e ele já avisou que quer sair da cadeira de presidente do Senado direto para um ministério. Com isso, o político alagoano poderá continuar a utilizar os jatinhos do governo para voar a vontade. Comenta-se nos bastidores de que ele morre de medo de ter que "enfrentar" voos de carreira, como fazem os normais.

Temer tem menos de duas semanas para resolver isso. Ele que se vire.



