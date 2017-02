Deu tudo certo na operação de transferência de carga na ponte Hercílio Luz na noite de sábado e madrugada de domingo em Floripa para a alegria dos manezinhos, do prefeito Gean Loureiro e do governador Raimundo Colombo, que acompanhou tenso toda a operação até descarregar um baita sorriso no seu final.



A Velha Senhora é igual a nós: enverga, mas não quebra.

TOQUES

Boa mesa - Artista plástico Digo Tertschitsch recebeu ao lado da mulher, Rejane, na noite de sexta-feira na casa de Cachoeira do Bom Jesus, amigos para uma ovelha de Urubici na brasa e costela no forno. Top. Entre os presentes, os casais Roberto Costa, Bertoldo Salles e Rico Lobato, além da sua mãe, Circe, e do irmão Zeca, chegando de um giro com a mulher por Las Vegas e Los Angeles. Noite agradável, ao lado de amigos da cidade.

Cancelada - Alegando mau tempo - que na real não houve - foi cancelada a festa The Place que rolaria ontem na Marina Pier 33 em Biguaçu. Não foi marcada uma nova data, ingressos serão devolvidos.

Em família - No almoço da Costelaria ontem, Guga Kuerten com a bela mulher, a cunhada e os filhos.

