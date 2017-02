O que parecia ficção, ou muito difícil, agora é real e fácil. Emanuela Fornari, advogada catarinense que deixou Brusque anos atrás e conquistou a Itália, está abrindo as fronteiras da Europa para os brasileiros descendentes que sonham em conquistar a tão cobiçada cidadania italiana. Basta que os interessados lhe enviem os documentos para uma análise – feita gratuitamente. Com a papelada em ordem, e em parceria com Pericles Puccini, da Consulente Cittadinanza Italiana, Emanuela proporciona toda a assessoria para viabilizar o processo de cidadania. "Disponibilizamos inclusive a estadia e todo o acompanhamento dos trâmites burocráticos até o reconhecimento". Para facilitar ainda mais ela criou uma página no face, disponível neste link.



Serpentinhas

Escolas de samba e blocos carnavalescos de todo o Estado estão correndo o risco de não receberem os R$ 4 milhões destinados pelo governo estadual. É que a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura decidiu que os recursos precisam passar antes pelas prefeituras. A comunicação foi feita somente agora, o que, segundo os carnavalescos, impede que haja tempo hábil para cumprimento de exigências burocráticas. Ainda não se sabe como fica a situação em Florianópolis.



Zé Pereira

Sem som, palco e nem mesmo banheiros químicos, o Carnaval do Zé Pereira, no Ribeirão da Ilha, não deve acontecer neste domingo. Segundo a Setur, a organização do evento demorou demais para fazer o pedido. A própria Banda da Lapa, que tradicionalmente animava a festa, já avisou que não irá se apresentar. No ano passado, mais de 40 mil pessoas estiveram neste evento e essa festa só saiu porque Cacau interferiu junto ao prefeito Cesar Souza e ao então secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Filipe Mello, hoje na prefeitura.



Alô, alô, marciano

"A crise tá virando zona / Cada um por si todo mundo na lona / E lá se foi a mordomia / Tem muito rei aí pedindo alforria porque / Tá cada vez mais down no high society". Elis Regina, 1980, tudo a ver com o momento em que vivemos;

Só para lembrar

O brasileiro demonstra criatividade e sutileza diante das piores adversidades, e reafirma o velho adágio popular: somos o país da piada pronta. Desde ontem circula com acelerada desenvoltura pelo WhatsApp a seguinte pérola: "Não queremos mais policiais nas ruas! Queremos agora as mulheres dos policiais nas ruas fazendo a segurança das cidades. Porque polícia prende os menores, a justiça solta; a polícia prende os bandidos e a Justiça solta ou fogem nas rebeliões. Mas as mulheres prendem a polícia e nem a justiça, as forças armadas ou a força nacional conseguem soltar". É mole?



