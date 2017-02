O dizes é bastante comum em Floripa. Por isso cada vez mais pessoas estão utilizando o aplicativo "Papo de Bar" , que ajuda a controlar as contas no bares, anotando cervejas, drinques, fritas e tudo mais o que consumir. Calcula gorjeta ou desconto e divide pelo número de pessoas. Fica a dica para quem não quer ser roubado na hora de pagar a conta, como tem acontecido com frequência neste Verão de Floripa.

Chefe Secreto

O primeiro episódio da série "Chefe Secreto", do programa Fantástico, da Rede Globo, abordando o case da empresa catarinense Orbenk, foi veiculado no último domingo, dia 5. A empresa, com 30 anos recém-completados no mercado, é uma das maiores do ramo de terceirização e serviços do Sul do país, especializada em limpeza profissional, serviços técnicos e terceirização de mão de obra. A conclusão do case será apresentada no dia 12 de fevereiro.

Verão da crise

Os três shows com os maiores públicos deste verão foram de graça e ao ar livre: dois do Floripa Tem - Daza e Armandino na Joaca e Marcelo D2 na Beira Mar - e o de domingo Marley in Camerata.

Toques

Inspira

Nesta quarta é o dia de Floripa gritar "Vamo, vamo chape", adversário do Avaí na Ressacada no que deve ser, até agora, o melhor jogo do campeonato catarinense. Pelo menos até a bola rolar, seremos todos Chape.

Batizado

Paula e Guido Boabaid May estão convidando para o batizado da filha Maria Laura dia 18 deste mês na igreja Nossa Senhora da Piedade, em Governador Celso Ramos, seguindo recepção na casa dos padrinhos Linda e João Paulo Freitas na Prainha. Saída de barco as 13 horas do Iate Clube Veleiros da Ilha de Jurerê para quem precisar de transporte.

Convite

O Folianópolis está convidando para o lançamento do filme "Axé: Canto do Povo de Um Lugar" e aftermovie oficial do Folianópolis nesta quarta-feira, 8, às 19h30min no Cine Espaço Beiramar.

