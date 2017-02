A bem-sucedida família Lohn comemora a abertura da primeira unidade, nesta quinta-feira, em Biguaçu. Até o final do ano serão mais três, incluindo uma em Floripa. "Não pensamos em crise. Pensamos em crescimento e geração de emprego. Queremos fazer honrar o nome Brasil, que usamos na marca", explica Vidal Lohn Filho, diretor de marketing do grupo. A inauguração, a partir das 10h, tem apresentação especial do grupo Sambaí.



A cor da fruta

A Serra catarinense está em festa. Maior safra de maçãs dos últimos tempos. Temperatura perfeita, começou a colheita, produtor vendendo a R$ 2,30 o quilo. Vamos ver quanto ele chega nos supermercados. Nosso Estado é o maior produtor de maça do Brasil.



Recado

Manifesto publicado desta terça-feira nos jornais, assinado por 33 entidades empresariais, de categorias profissionais e ONGs é absolutamente histórico na cidade. Nunca se viu o setor de turismo, de tecnologia, o comércio, a construção civil e tantos outros caminharem junto, ao assinar um documento que constata o empobrecimento de Florianópolis e apontando caminhos para serem seguidos por quem de fato gera empregos e paga impostos. Essas entidades geram 80% da riqueza e 60% dos postos de trabalho da capital e o recado tem endereço certo.



Candidato

Serviço Secreto do Cacau apurou que falta apenas um empurrãozinho para o prefeito de Joinville, Udo Dohler, aceitar ser candidato a governador pelo PMDB. No maior partido do Estado, cresce a cada dia o número de simpatizantes de sua candidatura.



Perda

Na semana em que não teremos o Berbigão do Boca na sexta dá para contabilizar também uma outra perda, irreparável, do advogado Luiz Armando Wolff, que também sempre batia o ponto no mercado. Expoente dos tempos antigos do Lira, Wolff era um interprete de mão cheia dos maiores sucessos de Frank Sinatra. É mais um na mesa dos Dinossauros lá em cima.



Toques



É A CRISE - Um certo evento que foi terceirizado, na terça-feira de Carnaval num estacionamento em Canasvieiras e que está com venda de ingressos desde agosto do ano passado, está distribuindo um vale que a pessoa pode trocá-lo num shopping da cidade por uma camiseta sem pagar nada. Os eleitores querem saber se também serão lembrados ?

CONVITE - Cláudio, ex-bar Drakkar e Villa do Camarão, está abrindo com a esposa quatro franquias da marca de roupas Von Der Volke. Hoje o casal está convidando para a inauguração da primeira loja no Shopping Iguatemi, e amanhã, em Criciúma, no Shopping Nações.

SUFOCO - Ciso Shaeffer na organização do 28º Surfoco, no Campeche, no sábado de Carnaval, esse ano em homenagem aos 20 anos do Bloco Onodi, do mesmo bairro.

