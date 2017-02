Começa nesta segunda-feira, nas lojas Multisom dos principais shoppings de Balneário Camboriú, Floripa, São José, Tubarão e Criciúma, a tão esperada venda das camisetas da Feijoada do Cacau, uma festa que iniciou em Jurerê em 1997 para 300 amigos – tempo do Pirão Móvel, Zacarias Xavier, Zeca D'Acâmpora – e que no próximo sábado vai comemorar 20 anos ininterruptos de feijão, curtição e pernas de fora, evento que acabou inspirando a realização de muitas outras festas pela cidade e por Santa Catarina que pegaram carona nesse modelo de sucesso, agora com 5 mil pessoas de todas as gerações e classes sociais, entre as quais algumas das mulheres mais lindas e sensuais desse Estado abençoado por Deus e bonito por natureza. E como principal atração, ajudando a fazer as honras da casa, nosso povo amistoso, festeiro, receptivo, de beira d'água e essencialmente curioso, que é, indiscutivelmente, o morador de Floripa lá representado pelo que temos de melhor.



Ao longo dessas duas décadas armando nosso circo nas maiores e melhores praias da Ilha, crescemos em tudo: começamos, eu e meu cunhado Alaor, vendendo e dando – e dando mais do que vendendo – camisetas no carro estacionado na frente do Diário Catarinense (parceiraço de todos esses anos) em Itaguaçu, e agora empregamos, por baixo, 400 pessoas. E com food trucks, food rock, churrasco, sushi, paella, sanduíche, massa, churros e o feijão maravilha regados a chope e espumantes catarinenses, caipirinha de betoneira, shows musicais – e um deles internacional – DJs, piscinas, banheiras, concurso de beleza, famosos e anônimos, meus personagens da TV e do jornal, brasileiros e estrangeiros, no que defino como a maior feijoada do mundo: um sunshine num imenso lounge ao ar livre no lugar mais deslumbrante da Ilha, a majestosa Lagoa da Conceição.

Começa ao meio-dia e vai até as 20 horas. A gente se encontra lá, pais e filhos, para celebrar a vida.

Esquerdopatas

O que os esquerdopatas mais gostam de fazer é confusão, levantar bandeiras vermelhas e prejudicar a população. Observação: "esquerdopatas" é um neologismo inventado pelo jornalista Reinaldo Azevedo, da revista Veja, para designar as pessoas extremamente esquerdistas.

Querem é isso

Segundo o colega Ney Lopes, em Criciúma rola uma historinha que é pule de dez nas rodinhas de fofocas. Consta que uma figura superconhecida da cidade, do meio imobiliário, levou uma surra de dois capangas contratados por um marido enfurecido. A vítima precisou até de Samu. Muito menos do que saber quem apanhou, a curiosidade maior mesmo é pela identidade do mandante. A turma de Criciúma não é fraca.

