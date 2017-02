De cinema o almoço oferecido pelos queridos Guido Boabaid e sua deusa Paula para comemorar o batizado da filha Laura e que reuniu um time de primeira, de amigos e familiares, na deslumbrante casa de Linda e João Paulo Freitas, na Prainha, palco de grandes happenings. João Paulo e Aurélio Paladini com suas mulheres eram os padrinhos. O dia contribuiu, alguns chegaram de lancha e o almoço, árabe, foi todo preparado pela simpática mãe do Guido, que é do ramo.



Incrível, mas uma festa de batizado - que na verdade foi pela manhã, na igrejinha da Armação, a mais antiga do Estado, ai só para a família e padrinhos - disputa o prêmio de melhor festa fechada do verão.

Se tu dix

Toninho Ramos, que voltou a Floripa no fim de semana, comprou um apartamento de cinema perto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e para lá se mudará, visando bons momentos com seus familiares. Isso poderá gerar o seguinte: se ele tomar gosto pelo mercado imobiliário paulistano, com o talento que tem, poderá se transformar no maior incorporador do Brasil - e Donald Trump que se cuide.



Toques



Por cima - Empresa Helibrás Helicópteros prontinha, e com suas máquinas revisadas, para servir quem quiser chegar por cima na 20ª Feijoada do Cacau. Comandante Fernando Brás agendando os vips pelos fones (48) 99975-1524 e 99151-5464.



Fields - A galera que não curte o carnaval de rua já tem destino certo em Floripa: a Fields preparou uma programação diversificada com várias atrações nacionais, entre as quais o cantor Lucas Lucco, que vai fazer seu show no dia 27. Os ingressos estão à venda na Fields ou via online no Ingresso Nacional. A casa também vai manter seu espaço na Feijoada do Cacau.



Caminhada - "Se alguém lhe convidar para caminhar uma milha, vá duas com ele" (Jesus Cristo)

