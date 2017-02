Foto: Reprodução / Pint of Science / Pint of Science

Os cientistas vão invadir bares e restaurantes de 22 cidades brasileiras, entre elas Florianópolis e Blumenau. O evento será realizado, simultaneamente, em 10 países. Em todo o mundo serão mais de 100 cidades que organizarão o Pint of Science, um dos maiores festivais de divulgação científica do planeta, nos dias 15, 16 e 17 de maio deste ano. E pode ser comparado a um grande festival de música, só que os artistas serão os cientistas que conversarão com o público em restaurantes, bares e cafés. O evento é gratuito no Brasil, e as pessoas só pagarão o que consumirem nos locais em que acontecerão os bate-papos científicos.

O clássico

Seis pontos de diferença para o vice-líder no Campeonato Catarinense, classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, sem perder nos últimos seis jogos e se preparando para voltar à Série A: este é o cenário tranquilo e favorável do Avaí para o primeiro clássico do ano, nesta quarta, na Ressacada. Com duas rodadas de antecedência para o fim do primeiro turno, o time de Francisco Batistotti pode praticamente garantir vaga na final do Estadual justamente sobre o rival Figueirense, começando o seu Carnaval.

Em caso de vitória do Figueirense, Márcio Goiano, novo treinador, será o centro das atenções do restante da semana.

Praça de guerra

O festival de absurdos que ocorreu na noite do último sábado para domingo em Balneário Camboriú só não foi muito pior por única razão: não tinha ninguém armado.

Carnaval na Brava

O advogado Francisco Ferreira, presidente da Associação Praia Brava, convida todos os "bravianos" a participar do bloco "Carnaval Apbrava", que sai no domingo, às 16h. O esquenta vai ser na praça de Food Truck ao lado do condomínio Águas da Brava e vai contar com a animação da Banda do Zeca e suas sambistas.

Quase lá!

Se é verdade mesmo que o comandante Paulo Henrique Silva vai deixar o posto, tomara que não dê azar: o nome mais cotado para assumir em breve o importante cargo de subcomandante-geral da PMSC é o do carismático, preparado e competente Coronel Araújo Gomes.

Desiludido

Para Edu Aguiar, compositor e enrredista da Embaixada Copa Lord, o Carnaval é para os governantes a honra e a perpetuação no poder. Para o povo: engodo da servidão e instrumento da tirania cujo preço é a supressão do direito a uma vida digna e, portanto, a falta da cidadania. Aí a pergunta: até quando se curvaremos ao Paço Imperial como eternos bobos da corte?" E desabafa: "Chega, cansei! Cultura sim, palhaçada não".

Dois pesos

Vencedor do Prêmio Camões, o escritor Raduan Nassar ganhou 100 mil euros, metade do valor financiado pelo governo brasileiro. Na hora de receber o prêmio, Nassar desceu a lenha no atual governo Temer, chamando-o de "golpista" e "repressor". Uma claque petista estrategicamente presente aplaudiu o escritor, que falou sem ser interrompido. Na hora da manifestação de ministro da Cultura, Roberto Freire, a claque o vaiou várias vezes no meio do discurso. E Raduan meteu o pau no governo, mas não abriu mão dos euros que lhe foram oferecidos.

Fly Ville

Empresário Cristiano Cardoso mais uma vez marcará presença na Feijoada do Cacau com a sua Construtora Novoteto. Uma maquete do Fly Ville, luxuoso condomínio residencial e aeronáutico, localizado em Governador Celso Ramos, estará exposta durante a festa para quem quiser conhecer o empreendimento.

Toques

Hoje

Fotógrafo Sergio da Silva, autor do livro "Água, Espelho do Mundo", publicado pela Universidade das Nações Unidas em 2005 e ganhador de vários prêmios internacionais, inaugura exposição hoje no perfumado Delfino 146, em Floripa, com as mesmas fotos que acabaram de ser expostas na ONU em Nova York, e fazem parte da exposição "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: um Diálogo Visual". Sérgio trabalhou nas Nações Unidas em Genebra (UNOG), onde reside.

Fumaça

De seis a oito leitões serão assados ao vivo sábado na Feijoada da Lagoa em fogo de chão por profissionais de Blumenau recomendados pelo festeiro-mor Ingo Penz.

Pós-verão

No dia 9 de abril vai ocorrer no Água Show Park um evento para comemorar a passagem do verão, com o show do Dazaranha.

Favorito

E o vencedor do Oscar é... Willis Carrier, inventor do ar condicionado, em 1902.

Sem ele, hoje, com essa bafão, estaríamos todos torrados.

