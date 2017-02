Governador Raimundo Colombo prepara uma grande reunião de todo o colegiado e presidentes de estatais nos próximos dias 15 e 16, na Pousada do Sesc, em Lages.

Colombo determinou que todos apresentem as prioridades de cada uma das pastas e empresas para 2017. Afinal, este é o último ano do governo Colombo, que começou em 1º de janeiro de 2011. Em abril do ano que vem, o governador deve renunciar para concorrer a uma das duas vagas do Senado.

Além da conclusão das obras de infraestrutura, de hospitais, escolas, delegacias de Polícia e penitenciárias, entre outras, Colombo trabalha para entregar a restauração da Ponte Hercílio Luz e liberá-la para o tráfego de veículos. E ainda promete não aumentar impostos.



Demorou

Está na hora de alguma liderança arregaçar as mangas e iniciar uma operação congregando todos os atores estatais que podem contribuir para o aumento da fiscalização de nossas fronteiras e divisas interestaduais, a fim de barrar a gripe aviária e outros males, como o contrabando de agrotóxicos e a entrada de armas e dinamites. Servidores competentes e com vontade de trabalhar, graças a Deus, não falta.



Quietinhos

Partido quem tem um vice-governador no Estado, um senador da República, os melhores cargos no governo estadual e alguns até no federal, como a Embratur, não vai aparecer ninguém do PMDB para ajudar o prefeito Gean Loureiro nessa guerra que já está passando dos limites contra os sindicalistas petistas em Floripa? Medo ou muristas? Ou as duas coisas?



Triste realidade

Conforme Cacau comentou nesta quarta no Jornal do Almoço, pelo menos quatro vereadores da Capital só circulam na cidade acompanhados por seguranças. E o pior. Esses seguranças são guardas municipais vestidos à paisana para não levantar suspeitas. E para complicar ainda mais uma viatura da Guarda Municipal permanece o dia todo parada na frente do prédio da Câmara de Vereadores.

Sou do tempo em que vereador ia na feira, percorria o mercado, conversava com os moradores, e não tinha salários. Tudo era feito com muito amor à cidade. Hoje em dia.... Aí é outra história



Velho golpe

Não bastasse a crise da segurança dentro dos presídios e nas ruas do Espírito Santo, a bandidagem está aplicando novamente o velho golpe da pirâmide. Em Santa Catarina há larápios usando uma empresa de perfume como fachada para pegar os desavisados. É preciso cuidado, porque o perfume pode ter um grande mau cheiro.

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes

Fiscalização agropecuária de SC pode paralisar atividades



Aplicativo ajuda consumidor no controle de contas em bares e restaurantes



Diretoria do Berbigão do Boca lança livro comemorativo aos 25 anos