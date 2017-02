"Cacau, sábado a tua festa foi nossa. Organização londrina, ventos de Buenos Aires, voz das Filipinas. Valeu, Calibrina. Paz dinamarquesa. Beleza mundial como na rádio do Big Boy. No útero da Ilha, magnífica Lagoa, mãe Brasília e Conceição. Tu és o cara mais relevante desta última sessentena, não apenas por ser o porta voz de uma cidade, mesmo das vozes dissonantes, mas por saber congregar pessoas com múltiplas esporas, ainda que divergentes. Parabéns pequeno grande menino de sonhos que começaram em cima de um engradado de cerveja, com um microfone na mão. Peito que aperta e garganta que liberta o que o vento não levou. Marco Cezar fotografou uma galera que dançou sob o céu de fevereiro, pré-outono de nossas vidas.

Meu abraço,

Marcos Bayer."

Ar-condicionado

Milionário nenhum ainda conseguiu comprar o vento. Nem o forte e nem o moderado. Ninguém pode ter a brisa fresca na hora e no lugar que deseja, mesmo que seja o homem mais rico do mundo. O vento não tem preço.

No sábado de sol, o ventinho que bateu a tarde toda durante a Feijoada na majestosa Lagoa da Conceição salvou a festa. Não teríamos como, porque estávamos ao ar livre, com sensação térmica de 40 graus, suportar tanto calor não tivéssemos um ar- condicionado natural, vindo sabe-se lá de onde. Mas mandado por quem, eu sei!

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Privatização

Imaginem um Carnaval privado, organizado por empresas com o objetivo de obter lucro. O que pode parecer utopia já começa a ser delineado em São Paulo, onde o prefeito João Doria pretende privatizar o Sambódromo do Anhembi em 2019. "Em 2018 poderemos ter o último Carnaval público", afirma Doria.

Já é o que está acontecendo em Floripa, com a prefeitura quase que 100% fora da festa.



Prestem atenção

O Uber nem sempre compensa. Filho de amigo da coluna pegou um Uber após a festa Municipal da Raça, para ir de Jurerê até a Lagoa da Conceição, e pagou R$ 180 por causa da tarifa dinâmica que estava em 4.7.

Se fosse de táxi, teria pago em torno de R$ 100 ou menos, com o taxímetro ligado, é claro.



Nosso rei

O sol tem sido a grande estrela do Carnaval de Floripa, brilhando como o rei que é. Nas principais cidades do Brasil, não foi bem assim.



E nós com isso?

Coisa chata esta cobertura que a imprensa brasileira vem dando de tudo que o presidente dos EUA, o louco do Trump, fala, não para o mundo, mas para eles, os americanos, lavando roupa suja. A notícia da semana no Brasil é a troca de farpas entre Trump e parte da mídia de lá. E nós com isso, cara pálida? Com nossos últimos presidentes, vamos perder tempo com Donald Trump?



Fuga

Em pleno Carnaval eclodiram denúncias de envolvimento do PMDB no escândalo da Lava-Jato. Denúncias tão sérias quanto as que atingiram de morte o PT. O presidente Michel Temer passa a frequentar o noticiário como corrupto tanto quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É muito provável que os partidos considerados "santinhos" passem a optar pelo descolamento de suas imagens dos peemedebistas. Isso reforçaria a decisão do governador Raimundo Colombo de fugir dos peemedebistas na disputa pelo governo do Estado em 2018. Mas é bom salientar que não há nada, pelo menos por enquanto, que desabone o PMDB de Santa Catarina.



