De um trabalho despretensioso lançado na internet à banda revelação. Após pouco mais de um ano do lançamento de três faixas e milhões de visualizações, Liniker e os Caramelows gravaram o primeiro disco: Remonta. E é com uma proposta original que eles se apresentam neste sábado, dia 11, às 21h, no teatro do CIC, em Florianópolis. É a segunda vez que a banda se apresenta na Ilha.

Entre os sucessos da banda estão "Remonta", "Caeu", "Zero" e "Tua". Vai dizer que não conhecem?

Invasão

Jurerê está invadida e não só de argentinos, bonitos, educados e em família. A praga do momento atende pelo nome de mosquito. Não há quem aguente ficar na rua quando começa a anoitecer. São tantos os mosquitos atacando pernas, braços e rostos que os bares e restaurantes ao ar livre estão vazios. Desculpem a minha ignorância: há remédio que não seja repelente comprado em farmácia para isso? E se há porque não estão usando? Para economizar, como fizeram com os buracos do inicio da temporada?

Prestígio

Padre Wilson Groh vai ser recebido, em audiência privada, pelo Papa Francisco, dia 16 de fevereiro, às onze horas. Um privilégio merecido pelo seu excelente trabalho junto aos excluídos.



Compliance

O amigo e leitor Eugênio Moretzsohn está com agenda concorrida sobre consultoria na área de Compliance Médico, inclusive em outros Estados. Segundo ele, depois do vazamento dos dados sobre a internação e o estado de saúde da ex-primeira dama Marisa Letícia, choveram pedidos para ele e sua sócia, a advogada Aline de Andrade Moura, estruturarem programas de segurança da informação em hospitais



Toques

Música na praia

O La Serena Jurerê, restaurante à beira mar de Jurerê Internacional, em parceria com a rádio Itapema FM, lançam amanhã, 10, um novo projeto que promete movimentar o cenário gastronômico e musical de Florianópolis: o 'Sonora'. A novidade será marcada por uma série de eventos que serão regados à música e à comida de qualidades.



Niver

Angela Filomeno, o mito da moda underground de Floripa, comemorou nesta quarta 60 anos de sucesso com a família e amigos no charmoso chatô da Guarda do Embaú.



Voltou

O Red Fox Bar, na curva do Trintão, Praia da Saudade, em Coqueiros, onde muitos dizem ter cabeça de burro enterrada, volta ao comando de Fernando Fontes, ex-Dizzy, com muitas novidades. Paulinho Gouvea, um dos sócios funadores, deixou a casa.



