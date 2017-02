A contratação de Márcio Goiano para voltar a treinar o Figueirense foi uma sugestão do dono da Toca do Paru, o carnavalesco Paru, dada diretamente ao presidente Wilfredo Brillinger e ao diretor Branco que, assim como o novo (velho) treinador elegeram o lugar como o favorito para tomar as geladas, relaxar e comer o melhor peixe assado na brasa da cidade.



Se não funcionar, já sabem a quem reclamar.



Palacete em Floripa

O zagueiro Felipe Santana, que voltou ao futebol brasileiro depois de 10 anos atuando no exterior - foi contrato pelo Atlético-MG - pretende construir uma bela mansão, com três andares e um campo de futebol de tamanho oficial, fora piscina, suítes e coisas que tais. O palacete ficará em Belo Horizonte? Que nada. Será em Jurerê Internacional.

Toques

Tradição - O Celeiro Bier na BR 101, no limite entre São José e Biguaçu, abre as portas hoje para os fãs dos meninos do Grupo Tradição, o mesmo que revelou Michel Teló para o Brasil.

Vento encanado - Nivaldinho Machado já está vendendo as camistas para a concentração do evento Encanado, na próxima sexta-feira, na frente do Cé Sorrentino.

Reservas - O Doce de Pelotas, agora na Alameda Cesar Nascimento, ao lado do Cris, está com reservas de camisetas da Feijoada do Cacau, como todos os anos, para atender seus clientes de Jurerê. O mesmo no Le Barbaron na Praia Brava.

