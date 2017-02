Buscando economizar com a reforma da Passarela do Samba Nego Quirido, que todo ano é reformada para uma noite só, prefeito de Florianópolis Gean Loureiro convocou todos os comissionados nomeados pela prefeitura, cerca de 50, para ajudarem na limpeza e reforma do local no sábado.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Economizaram quanto na faxina altamente fotografada?

Discriminação

"Maria sapatão, sapatão, sapatão/De dia é Maria, de noite é João". "O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor". Quem não conhece as letras de marchinhas carnavalescas famosas como essas? Quem resolver cantá-las nas folias de Momo que estão se aproximando estará apenas se divertindo ou estará cometendo racismo? Para João Roberto Kelly, compositor de Maria Sapatão e Cabeleira do Zezé, as discussões em torno do assunto são exagero. "Carnaval é uma grande brincadeira, a gente se fantasia de mulher, goza do careca, do barrigudo. Dentro desse contexto nada pode ser ofensivo". Na dúvida, é melhor não ser contra, nem a favor; muito pelo contrário.

Já era

Sensação, depois deste fim de semana meia-boca, é que a temporada já acabou por aqui. Cidade estava praticamente vazia.

Nosso último grito será no Carnaval, porque na Quarta-Feira de Cinzas já será março e aí voltamos à vidinha. Boa, mas vidinha.

Réveillon da Raça

Marcos Lacau, Rodrigo Prazeres e Murilo Mafra, organizadores do tradicional Municipal da Raça, sexta-feira, 24 de fevereiro, felizes da vida anunciam que todos os camarotes foram vendidos e os ingressos estão chegando aos últimos lotes. Essa será a 13ª edição da maior festa à fantasia do Carnaval (sendo a 4ª realizada no P12).

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes



:: Cada deputado estadual catarinense custou R$ 12,6 milhões em 2016



:: Cidasc esclarece que vem desenvolvendo seu trabalho de fiscalização sem prejuízos



:: Após fim de semana decisivo, reforma da Ponte Hercílio Luz entrará para a história do Estado