Estudar ou não em uma escola particular pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. É o que revelam os números do Censo Escolar 2016. A pesquisa divulgada pelo insuspeito Inep, do Ministério da Educação, revela que na educação básica o segmento privado de ensino registrou forte crescimento na última década: do 1º ao 5º ano o aumento foi de 34,9% em oito anos, até ano passado. E nos anos finais, do 6º ao 9º ano da rede particular, a alta no número de matrículas do mesmo período foi de 15,3%.

"A gente sabe que a educação privada é um objeto de desejo das famílias, que acreditam que a escola privada é bem melhor que a pública", avaliou ao Valor Econômico a educadora Priscila Cruz, fundadora e presidente-executiva do movimento Todos Pela Educação.

Dilma em Florianópolis?

Circulou com insistência, ontem, no comando de greve dos funcionários públicos de Florianópolis a possibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff vir "prestigiar" o movimento. O Serviço Secreto do Cacau não conseguiu confirmar a informação até o fechamento da coluna. Sabe-se que Dilma se colocou à disposição dos movimentos grevistas que acontecem em todo o País para estar presente nas cidades.

