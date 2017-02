Na terça-feira apresentei o Jornal do Almoço na RBS TV com uma camiseta retrô do E.C Metropol de Criciúma, o maior time de todos os tempos do futebol catarinense. Repercussão nas redes sociais foi imediata e intensa.

Na quarta me ligou de Tubarão uma senhora, assinante do DC e telespectadora assídua do JA , Ivonete Fontanela, 74 anos, viúva do zagueiro Galego, que começou no Hercílio Luz e depois foi comprado pelo Metropol, falando maravilhas do clube, que era uma grande família, e da maneira como viveram em Criciúma: moravam em altas casas e os colégios dos filhos, além da faculdade de Desenho e Plástica dela, tudo era pago pelo clube. Ou melhor, pelo seu patrono, Dite Freitas. Nível europeu na década de 1960. Em Criciúma. Dá ou não saudade?

No mundo futebolístico não se fala em outra coisa: a goleada de 4 a 0 que o Barcelona levou do PSG, terça-feira, em Paris. "Foi um vareio", chegou a manchetear o jornal espanhol El País. No jogo de volta, o Barça terá que, no mínimo, devolver o placar para forçar a decisão nos pênaltis caso queira permanecer na Champions League. O bom dessa história toda é que alguns setores da imprensa europeia estão dizendo que o PSG está jogando um futebol parecido com o da Seleção Brasileira dos velhos tempos e que, por isso, é um dos favoritos ao título.

Bravo!

O maestro Jeferson Della Rocca, utilizando a mesma alquimia musical da noite anterior, encheu na terça os olhos da plateia que mais uma vez lotou o Teatro Ademir Rosa (CIC) no épico Marley In Camerata. Produzido em parceria com a banda Marley¿s Live, o espetáculo idealizado pelo músico Mauro Branco logo vai percorrer o Brasil.

No próximo domingo às 19h, no trapiche da Beira-Mar Norte, com Rock¿ in Camerata, no mesmo local onde dias atrás apresentou o show Bob Marley para mais de 20 mil pessoas.

Noite de tangos

Patty Campelo vai abrir as portas de sua bela casa em Jurerê Internacional neste sábado, a partir das 20h, para uma Noite de Tangos, tipicamente portenha. Com Pablo Greco no bandônion, Lautaro Greco, piano e bandônion, Pablo Lazarte no violão e Patricia De La Penã na voz . Todos músicos de primeira vindos de Buenos Aires, com a participação especial de Gustavo Lorenzo, da Pizzaria Lorenzo's. Um casal de bailarinos vai alegrar o show. A noite faz parte do Projeto Musica Itinerante com noites temáticas que está na sua 21ª edição e tem agitado as residências de Jurerê.

Zimba no topo

Surfista de Imbituba, Leonardo Barcelos venceu a segunda etapa do Rip Curl Grom Search 2017, realizado no último fim de semana em Búzios (RJ). Com a vitória na categoria mirim, ele segue na disputa pelo bicampeonato, que será decidido no início de março, em Maresias (SP). Léo já está classificado para representar o Brasil na final internacional do evento nesta temporada, cujo local e data a serão anunciados em breve.

