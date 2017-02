O ex-craque Edmundo esteve em Floripa no último sábado e do aeroporto Hercílio Luz foi de helicóptero direto para o Estádio Orlando Scarpelli, onde foi recepcionado por cerca de 100 torcedores e alguns cartolas. O presidente Wilfredo Brillinger estava nos EUA com a família. Edmundo veio a convite da Adidas apenas para o lançamento da nova camisa do clube. Mas se viesse para jogar, a festa seria maior. Nesse atual time do Figueirense qualquer ex-jogador tem vaga garantida. Vamos nessa, Albeneir?



"Troféu"

Conhecido da coluna foi visto na última quinta-feira, na primeira sessão do filme 50 Tons Mais Escuros, no Beiramar Shopping. Estava acompanhado da esposa e sogra, para quem também pagou os ingressos. Depois do filme, ainda foi flagrado lanchando com as duas e, novamente, como manda a etiqueta, honrando os gastos. E aí? Consegue superar?

Ou queria agradar para conseguir algo, ou corria atrás de prejuízo anterior ou é "santo" mesmo.

