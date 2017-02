"Prezado Cacau. Quando estou de férias nesta Ilha da Magia sempre assisto às suas apresentações na televisão, informativas e divertidas. Recentemente, comprei imóvel no Itacorubi para curtir a sua cidade, o povo, a cultura, as belas praias. Causa impacto, no entanto, a comparação do trânsito de Brasília com Florianópolis. A capital federal, com 50 e poucos anos de idade, nascida pelos traços modernos de urbanização e mobilidade de Lúcio Costa, já apresenta os seus engarrafamentos, mas permite a construção de caminhos alternativos pelo espaço e maior acesso a recursos financeiros para resolvê-los. Em Floripa, o trânsito é bastante lento e perigoso, principalmente nos períodos de verão. Além disso, há o mal traçado das vias, os buracos na pavimentação pelo desgaste do material, vazamentos nas redes da Casan, grelhas quebradas ou falta nos bueiros de águas pluviais. Nessa situação, os motoristas estressados assumem uma conduta competitiva e pouca amigável. Do outro lado da direção, a vida dos pedestres e a dos ciclistas fica em risco nas faixas de travessia pouco visíveis, em decorrência desses pontos negativos e da ausência de campanhas de educação no trânsito.



O descompasso é que Florianópolis vai crescendo sob a pressão demográfica e imobiliária e as atualizações urbanísticas e de mobilização estão atrasadas muitos anos, o que é do conhecimento da população. A cidade tem limitações para fazer duplicações nas vias, limitadas pela topografia e construções da cidade. É preciso pensar nisso. Já. Ontem. Atenciosamente, Gustavus von Söhsten".

Acompanhe as publicações da coluna

:: "O Brasil certamente não é um país chato", diz embaixador da Alemanha



:: Setor de serviços em SC tem pior resultado desde 2012

:: Em todo o país, 108,7 mil lojas fecharam em 2016