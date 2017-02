Novidade em Jurerê Internacional. O grupo All vai entregar para os donos (leia-se Habitasul) no próximo dia 5 o seu bar de Jurerê Internacional, o Jurê, ex-Spazio, para muitos o melhor endereço do Brasil. Frente para a Avenida dos Búzios e do open shopping, está ao lado do Il Campanário, 300 Cosmos, Café de La Musique, Acqua, La Serena, Donna, P12 e Milk, Há dois interessados: Kampai e Leandro Adegas. Pode também acabar nas mãos de uma cervejaria.



O grupo All larga o Jurê, mas continua em cima com o Second.

Buquê temperado

Uma fazendinha no entorno de Los Angeles, na Califórnia, está vendendo buquês de maconha. O uso recreativo da erva foi aprovado pela população daquele Estado em novembro do ano passado. O preço é que afugenta: o buquê de cannabis custa o equivalente a R$ 1.220. Na ponta do lápis, isso dá para comprar... Deixa pra lá.

Dupla comemoração

Dupla comemoração, pessoal e profissional, para o jovem advogado Rodolfo Marcedo do Prado, que completou 26 anos na semana em que foi promovido a novo gerente da área penal de uma dos escritórios mais tradicionais de Florianópolis, o Farah, Gomes & Associados. O avô de Rodolfo, patriarca da família Do Prado, o famoso Coronel Bitinho, puxou a fila de cumprimentos, juntamente com o tio Nikita do Prado e demais familiares.

Pai nosso

Não é que eu não goste. Até leio umas de vez em quando, mas não mando pra frente por falta de tempo. Falo das famosas correntes no WhatsApp e no Facebook. Agora chega uma aqui no meu smartphone, que compartilho pela importância do pedido: rezar um pai nosso pelos enfermos e pelos 13 milhões de desempregados no Brasil. Oro e peço para você orar também: "Pai nosso que estás no céu..."

