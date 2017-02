Aos 89 anos, e bem vividos, Nereu do Vale Pereira escreve 'Farpas da Açorianópolis', livro que conta segredos desta terra. Desde a origem da bernunça do boi de mamão até detalhes do Ribeirão da Ilha, sítio humano mais antigo da nossa Desterro, cujas inscrições rupestres são de mais de 10 mil anos. Lá é também a origem de uma nova tribo, a cruza de 19 homens brancos europeus com as índias Guaranis, cujos descendentes são a mistura do claro com as escuras, denominados Carijós. Uma excelente leitura para quem quer um Carnaval mais tranquilo.

Os preços

Convites para o Municipal da Raça, festa da nova geração nesta sexta no P12 custa R$ 400 masculino e R$ 300 feminino. Bebida incluída.

Camiseta para o concentra do Vento Encanado nesta sexta na Rua Pe. Miguelino, ao lado da Catedral, custa R$ 130 (masculino) e R$ 120 (feminino) e dá direito a cinco latinhas de cerveja e festa animada por uma parte da bateria da Unidos da Coloninha. Quem quiser um quibe, por exemplo, terá que pagar por fora.

Camiseta da Feijoada do Cacau, ao ar livre, neste sábado na Lagoa da Conceição, sete horas de festa, feijoada, sanduíche, chope, caipirinha, churros, massas, leitão assado, sorvetes, shows, sushi, barbearia, espumantes e cobertura da RBS, custa R$ 150. Preço de restaurante. Tenho certeza que estou fazendo a festa mais barata do Brasil.

Para bebe e reverenciar

Se a escolha pela Saint Bier na Feijoada já foi aprovada no ano passado, este ano vai ser reverenciada. Serão 12 mil litros de chope, distribuídos em um mega-tanque horizontal de inox de 4.500 litros e outro vertical de 2.500, com oito chopeiras cada, além de 30 chopeiras de 50 litros cada, com capacidade para servir mais 5 mil litros de pilsen. E olha só esta novidade bolada pela Propague, agência da Saint Bier: um painel interativo de 5 por 2,5 metros, com uma Santa Ceia pintada especialmente para a Feijoada pelo artista plástico Luciano Martins, com o chope substituindo o vinho. Cenário para quem quiser fazer fotos como apóstolo da boa cerveja.

De vidro, não

A venda, e até mesmo o porte, de bebidas em garrafas de vidro estará proibida na região central de Florianópolis durante o Carnaval. A guarda municipal e a policia militar realizarão blitz e barreiras para garantir que a determinação seja respeitada. A dica é transferir o "precioso¿ líquido para garrafas plásticas ou a boa e velha latinha.

Festa das torcidas

Avaí e Figueirense perderam a oportunidade, nesta quarta, numa noite linda de verão, na Ressacada, de retribuir o espetáculo das torcidas, que passaram o jogo todo em festa, cantando, pulando e se provocando civilizadamente. Os dois times não jogaram nada. Ficaram vendo o show que veio das arquibancadas. No final, todos comemoraram: o Avaí com o empate garantiu a invencibilidade e a vaga na final, e o Figueira, fora do páreo, comemorou não ter sido derrotado.

Que demora!

A Justiça da Bahia decidiu, em medida liminar, na última sexta-feira, suspender a concessão de pensão especial vitalícia aos ex-governadores do Estado. O deputado Padre Pedro Baldissera, que desde 2006 questiona na Justiça o pagamento de um benefício semelhante aos ex-governadores de Santa Catarina, destacou a importância da decisão e questionou a demora, principalmente do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgar o caso catarinense.



Olho vivo

Para o consumidor ter certeza absoluta que está comprando alimentos orgânicos precisa ficar atento a dois aspectos simples:

1) Se for embalado, deve ter obrigatoriamente o selo "Orgânicos do Brasil" emitido pelo Ministério da Agricultura por meio de empresa certificadora;

2) Se o produto é direto da lavoura, somente pode ser vendido pelo agricultor ou alguém com ligação com o local de cultivo e mediante registo de produção orgânica também emitido pelo Ministério para aquele produto específico. Olho vivo. Tem muitos espertalhões se aproveitando da maior demanda por orgânicos, com preço de venda superior ao produto convencional.

Toques



Camarote

O boa praça Pablo Forlan, da Pastrano Fast Food, montou o camarote Show de Bola, onde vai recepcionar os amigos neste sábado de desfiles na Passarela Nego Quirido.



Lira

O Colina, barzinho das piscinas do Lira Tênis Clube, promove nesta sexta, a partir das 21h, uma boa opção de Carnaval. Contratou Barão e Banda para realizar o Bailinho do Hawaí, com entrada free para associados e R$ 10 para não associados.



Papel carbono

Imitam tudo, e agora até o local de vendas. Festas terceirizadas são assim: os espertinhos chegam de fora, faturam e nada criam.



Vips

Campeão mundial de surf, Mineirinho, com a mulher e o amigo Xandinho Fontes, confirmou presença na Feijoada de neste sábado na Lagoa.

