Matéria de capa da revista Isto É desta semana tem fotos de Dilma Rousseff e Marcelo Odebrecht, ela afastada da Presidência da República, ele preso em Curitiba. A notícia, exclusiva, é estarrecedora: "A Delação do fim do Mundo - 50 milhões em propinas para a campanha de Dilma".

O ex-presidente da construtora mais corrupta do mundo conta em delação como arquitetou, junto com o ex-ministro Guido Mantega, esse financiamento milionário para a reeleição da ex-presidente.

Cartórios

Uma decisão do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, encerra uma polêmica envolvendo os donos de cartórios de registros de imóveis e o Tribunal de Contas do Estado. Martins negou pedido formulado pelo Colégio Registral Imobiliário do Estado para barrar auditoria técnica em 46 dos 90 cartórios de registro de imóveis de Santa Catarina. O TCE determinou aos cartório que forneçam os livros-caixa em um prazo de 20 dias.

No jogo

A quem interessar possa: senador Paulo Bauer (PSDB) confirma que será, de novo, candidatíssimo ao governo do Estado, contrariando outras lideranças do partido que falam em aliança com o PMDB.

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes