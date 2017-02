Você sabia que, na maior parte dos casos, a gorjeta que você dá ao garçom não fica com ele? Vai parar nas mãos do dono do estabelecimento. Pois agora a situação será diferente. A Câmara dos Deputados aprovou lei que estabelece: o proprietário pode reter apenas 20% dos 10% pagos pelos clientes como cartão e custos. A gorjeta continua opcional. A lei incentiva os clientes a pagar em dinheiro diretamente ao garçom. Pesquisa feita pelo Serviço Secreto do Cacau entre os garçons de um famoso hotel do centro de Florianópolis revela que eles ganham mais com gratificações do que com o próprio salário. Aí estão incluídos também os recepcionistas, embora eles sejam orientados e não ficar plantados em frente ao cliente, esperando o agrado, quando entregam as malas.



A cara da crise

Levantamento feito pela Folha de São Paulo apurou que a crise está pegando também no Carnaval. Ao menos 40 eventos com verba pública foram cancelados neste ano em 13 Estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina. Sem falar no próprio povo, que deixou de viajar nas férias e que está pedindo convites de graça para tudo como nunca na vida.

Aberração

Nesta quinta a Celos volta a tremer. Administradora dos planos previdenciários e assistenciais dos funcionários da Celesc, a entidade estará reunida a partir das 9h para decidir sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância sobre o Investimento FIP GEP. Os referidos fundos deram prejuízo de R$ 130 milhões nos mais de 8 mil trabalhadores da Celesc. A etapa que segue é identificar, responsabilizar e punir os responsáveis.

Balança e pode cair

Está marcado para 1 de março, dia em que o Brasil realmente começa a funcionar, passado o Carnaval, o depoimento de Marcelo Odebrecht sobre irregularidades que teriam sido cometidas por Michel Temer na campanha de 2014. A depender do que for dito, Temer pode ir arrumando as malas para deixar a Presidência da República. O pior é que do jeito que está tá ruim, mas tá bom.

Big sorte

Projetado para toda Santa Catarina através de título de capitalização, com uma inovação de sorteios diários, cartelas a R$ 8 e premiação em dinheiro de R$ 100 toda a semana, com forte propaganda na mídia, a novidade que tende pelo nome de Big Sorte será lançada sábado na Feijoada do Cacau.

Lá e cá

Cerca de 60% das apreensões de maconha no Rio de Janeiro, que deve ser a cidade com o mair consumo no mundo, seriam consideradas posse legal em Portugal, sem incomodar polícia, Justiça, famílias etc.

Relatório inédito do Instituto de Segurança Pública revela que maioria das apreensões no Estado carioca é de usuários com 10 a 15 gramas. Em Portugal, critério de posse são 25 gramas.

Agora é só alegria

Sinceramente, não tenho nada de pessoal contra nenhum funcionário público municipal - e nem contra ninguém - e sei da importância deles para o desenvolvimento da cidade. Mas também me angustiava ver um prefeito obcecado pelo trabalho, um mês depois de tomar posse numa eleição disputadíssima, não poder administrar a cidade por causa de uma greve onde o grito de guerra era "fora Temer e fora Gean".

De modo que, juro por Deus, recebi a notícia do fim do movimento e da volta à normalidade da nossa querida cidade, com um sorriso de satisfação pelo entendimento. E a vida segue, com os amigos e os "inimigos" de sempre, porque ninguém vive sem eles.

Mais uma

Tenho que registrar, com alegria, mais um feito do nosso manezinho Guilherme Siqueira, que ontem, vestindo a camisa do Valência, ganhou mais uma do todo poderoso Real Madrid. Nos últimos nove jogos contra o time de Cristiano Ronaldo, Siqueira perdeu apenas um.

Seria diferente

Leitor Leonardo Junckes em resposta ao título da nota publicada nesta quarta nesta coluna ("Praça de Guerra"), abordando a covardia de uma gangue de bandidos no fim de semana em Balneário Camboriú, sente comentar que é uma pena que o proprietário do carro não estivesse armado, pois, se estivesse, não teria o carro depredado, constrangido a esposa e levado socos no rosto de graça, como levou, levantando suspeitas do que os baderneiros alcoolizados aprontaram antes do acontecido.

Realmente poucas pessoas armadas resistiriam sem se defender daquele massacre público.

Ir e vir

Para incentivar que os festeiros da Feijoada possam ir e voltar em segurança, podendo beber tranquilamente e sem se preocupar com a direção, o app 48Taxi vai dar 50% de desconto para quem quiser ir e voltar nos táxis conveniados.

O Uber, deixando as vans em segundo plano e os táxis, como sempre, também vão ter um dia de intenso movimento na Lagoa da Conceição.

