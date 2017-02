Só Freud explica. Ao invés de defender o retorno às aulas e o fim da greve que atormentava há 37 dias quem queria estudar nas escolas públicas de Florianópolis, o Conselho Municipal de Educação optou pela militância sindical de esquerda e partiu para a censura ao prefeito. Mesmo sem a maioria pretendida, mas apenas com oito dos seus 16 conselheiros, dos quais apenas sete subscreveram a manifestação contra o Executivo, a presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, Maria de Jesus Lucena Barros Conte, entregou no gabinete do prefeito Gean Loureiro documento de duas laudas onde defendia a "revogação das referidas medidas e imediata abertura de diálogo".

Resumindo, o texto consagra a ampla coalizão que junta patronos de sinecura e partidos de esquerda. Ao final da referida moção Maria de Jesus acrescentou: "Este Conselho se coloca, outrossim, à disposição para colaborar no que lhe compete (...)".

Outrossim cara pálida?



