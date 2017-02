Faz pouco mais de dois meses que as autoridades do turismo previram a vinda de um milhão de argentinos, uruguaios e paraguaios para curtir a temporada no litoral catarinense. Veio só a metade e olha lá. Previram também que os estrangeiros vinham abonados, prontos para gastar. Poucos se enquadram na categoria dos mais endinheirados. Houve, claramente, falta de visão, para não dizer falta de planejamento. Quantas outras dezenas de temporadas serão necessárias para que tenhamos com antecedência um raio-x dos turistas que os países vizinhos mandam para cá?



A dama e a musa

A modelo Vanessa Vaillati, de 24 anos, eleita musa da Feijoada do Cacau na edição de 2015, diz ter se impressionado quando soube que as fotos sensuais que circulavam desde o início da semana na internet e eram atribuídas ao celular hackeado de Marcela Temer eram, na verdade, suas. As pessoas estavam compartilhando imagens em que posava nua para ensaios profissionais feitos para os sites "Bella da Semana" e "Diamond Brazil" dizendo se tratar de fotos íntimas da primeira-dama.

E assim, nossa musa está sendo notícia nacional e até internacional.



Levas nada

O empresário Edson Bueno, 73 anos, morreu esta semana vítima de um infarto fulminante. Na infância foi vendedor de balas e engraxate. Formou-se em Medicina e depois criou um dos maiores grupos de saúde do Brasil, o Amil, que venceu em 2012 por US$ 4,9 bilhões. Daí fica a pergunta: o que ele levou? A coluna se socorre de um antigo ditado alemão para responder: "Die letzte hempt hat keine tasche", ou, "a última camisa não tem bolso".

Logo, brother, tendo ou não os tais bilhões ou milhões, aproveite a vida porque a chamada pode chegar a qualquer momento e isso vale para todos.

